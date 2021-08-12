الزراعة: محطات إنتاج وغربلة التقاوي تواصل عملها استعدادا للموسم الشتوي



صرح د حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بأن الإدارة تؤدي دورها المنوط بها فى كل المواقع بداية مشاركتها في معرض الأهرام الزراعى، حيث شهد جناحها إقبالا كبيرا من المزارعين للبحث عن أفضل نوعية للتقاوى ذات إنتاجية عالية من انتاج وزارة الزراعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف إبراهيم أن محطات إنتاج وغربلة التقاوي تواصل عملها على مدار الساعة وفي جميع الأيام والإجازات الرسمية طبقا لتوجيهات وزير الزراعة بالمتابعة المستمرة وضرورة تواجد العاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى مع العاملين بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بداية من زراعة حقول الإكثار حتى وصول التقاوى إلى المزارع و تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات لإنتاج تقاوى منتقاة عالية الجودة والإنتاجية إلى أقرب مكان للمزارع وفى الوقت المناسب.



وقال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن العمل مستمر في مواقع محطات الغربلة الأربعة عشر محطة على مستوى الجمهورية لإعداد وتجهيز التقاوى الشتوية وخاصة القمح “الذهب الأصفر” وياتى مجمع سخا بمحافظة كفر الشيخ لإعداد التقاوى فى قمة محطات الإعداد من حيث كونها اكبر محطة وتضم أكثر من ثلاث خطوط انتاج