اقتصاد وأسواق

الزراعة : محصول مصر من القمح سيصل إلى 10 ملايين طن هذا العام

إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي ٣ ملايين و ٦٥٩ ألف فدان
منتصر محمود 1:57 م, السبت, 12 مارس 22 1:57 م, السبت, 12 مارس 22

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نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من إصداره الرابع “أرقامX الزراعة”، استعرض خلاله أهم الأرقام الخاصة بمحصول القمح.

وأشار الإصدار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي ٣ ملايين و ٦٥٩ ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالي ١٠ ملايين طن.

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ورصد الإصدار المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية، في زراعة المحصول، وجاءت كالتالي: محافظة الشرقية بمساحة إجمالية بلغت حوالي ٤٢٣ الف فدان، يليها محافظة البحيرة بمساحة إجمالية بلغت حوالي ٣٨٦ ألف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة إجمالية حوالي ٣٤٢ الف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية حوالي ٢٦٢ ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة إجمالية حوالي ٢٥٤ ألف فدان.

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يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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