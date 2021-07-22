الزراعة: محصول القطن مبشر هذا الموسم

أعلنت وزارة الزراعة أن محصول القطن جيد العام الحالي

تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى حقول المحاصيل الصيفية في أنحاء مختلفة من قطاع الزراعة للاطمئنان على حالتها بالتزامن مع الاستجابة لمطالب المزارعين والاطمئنان علي هذه الزراعات .

وجاء في بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه تم إعطاء المزارعين الإرشادات اللازمة ومن اهمها محصول القطن ودوار الشمس الزيتي صنف سرينا المنزرع حديثا بالفيوم والملوخية العملاقة ( الملوخية الصعيدي ) وزراعات الخضر إنتاج شتلات الخضر وذلك بحضور أسامة حسان مدير عام الشؤون المالية والمهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة الزراعية بمركز اطسا.

وأوصى وكيل الوزارة بضرورة اتباع التوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الانتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلا عن شن حملات مكبرة للعمل على تطهير المصارف الزراعية.

وأشار إلى أن محصول القطن هذا العام يبشر بإنتاجية عالية، وذلك يشير لإنتاجية عالية جدا بمحصول القطن هذا العام.

وأشار إلى ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها طبقا الى تنفيذ خطة وزارة الزراعة للمحاصيل الصيفية.

وأكد أهمية فحص الحقول واكتشاف الاصابات المرضية مبكرا وخاصة أمراض اللفحة والتبقع البنى، حيث أن هذه الأمراض تسبب فقد كبير فى المحصول النهائى تحت الظروف العادية ويزيد هذا التأثير فى الأراضى الضعيفة وذلك للاصناف القابله للإصابة.

كما تابع ورصد ظهور أي حالات تعد علي الأراضي الزراعية لإعطاء دفعة للمهندسين حماية الأراضي المحافظة ورصد أي تعديات على الأرض الزراعية.