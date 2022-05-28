«الزراعة»: محافظة الشرقية الأكبر في زراعة القمح بمساحة تتجاوز 400 ألف فدان

قام د حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بزيارة إلى محافظة الشرقية لمتابعة حصاد وتوريد القمح يرافقهما د محمد خليفة مدير مديرية الزراعة بالشرقية والمهندس أحمد سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة حصاد وتوريد القمح في جميع المحافظات، مؤكد أن تلك الزيارات مستمرة حتى الانتهاء من موسم الحصاد والتوريد.

تضمنت الجولة زيارة صوامع الزقازيق وشونة البنك الزراعي ببردين وجمعية الإصلاح.



وعقد اجتماع بمقر مديرية الزراعة بالشرقية حضره المسؤولون عن متابعة حصاد وتوريد القمح وأكد مستشار الوزير للمتابعة على ضرورة تكاتف الجميع خلال هذه الفترة لحث ومتابعة المزارعين علي توريد المحصول، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تحتل المركز الأول في مساحة القمح، حيث تتجاوز 400 ألف فدان ويجب تحقيق المستهدفات بما يتناسب مع المساحة وإمكانيات العاملين. كما وجه بضرورة إزالة أي عقبات أمام التوريدر والمتابعة المستمرة لجميع المحافظات لتسهيل توريد القمح وتحقيق المستهدف.

