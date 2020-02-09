«الزراعة»: لدينا 55 مرصدًا على الحدود لتأمينها ضد دخول الجراد

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الوزارة لم ترصد دخول أسراب الجراد الى مصر حتى الان من دول شرق أفريقيا والتى ضربتها أسراب الجراد

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لم ترصد دخول أسراب الجراد الى مصر حتى الآن من دول شرق أفريقيا، والتى ضربتها أسراب الجراد، وأثرت على الحقول بشكل كبير، موضحا أن الوزير وجه بتعليمات صارمة بالقضاء على أى تجمعات للجراد.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن أن الوزارة لديها 55 مرصد على الحدود المصرية لتأمينها ضد دخول الجراد، حيث تم تزويدها بكل الإمكانيات للتبليغ ورصد دخول أى سرب، مشيرا إلى أن هناك وحدة متابعة داخل الإدارة المركزية لمقاومة الحشرات على مدار السنوات الماضية، والتى نجحت فيها مصر للتصدي لتلك الهجمات.

وأكد “متحدث الزراعة” أن هناك عربات تجوب الحدود تقوم بعمل رشات بالمبيدات الحشرية تحسبا لدخول أى أسراب من الجراد، موضحًا أن هناك تجمعات قليلة تم رصدها، وتم القضاء عليها نهائيا بجانب الرشات الاحترازية.