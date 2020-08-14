الزراعة : لجان ميدانية تتابع محاصيل الخضر والفواكه بالمحافظات

أعلنت وزارة الزراعة أن عدة لجان ميدانية تابعت محاصيل الخضر والفواكه في عدة محاصيل وأصدرت التوصيات الفنية لمعالجة الأمراض.

أكد الدكتور أشرف خليل ، مدير معهد أمراض النبات ، بأن المعهد أصدر تقريرا يتضمن نشاط المعهد خلال شهر يوليو، وجاء في التقرير دراسة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة حيث تم المرور علي محاصيل الخضر في بعض مراكز محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف والمنيا وأسيوط.

وأوضح خليل أنه حيث تم المرور علي محاصيل الطماطم ،الفلفل ، الباذنجان ،الخيار، الكوسة ، الكنتالوب ولوحظ أن حالة المحاصيل جيدة ومبشرة وأن نسبة الإصابة طفيفة سواء بالبياض الدقيقي أو تبقعات الأوراق وأعفان الثمار والجذور.

وأشار خليل إلى أنه وقد أوصت لجان الفحص بضرورة الرش بالمبيدات الموصي بها لمقاومة الأمراض المختلفة مع مراعاة فترة ما قبل الحصاد لكل مبيد لأن هناك بعض المحاصيل في مراحل جمع، كما اوصت بضرورة إجراء عمليات الفرز للثمار عقب الحصاد مباشرة و استبعاد المصاب وإعدامه.

وأوضح خليل أنه تم المرور علي بعض محاصيل الفاكهة في بعض مراكز محافظات البحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف علي محاصيل الموالح و العنب و التفاح حيث وجد أن حالة المحاصيل جيدة ومبشرة وان نسبة الإصابات طفيفة.

ولفت إلى أنه وقد أوصت لجان الفحص بالأتي بضرورة الرش بالمبيدات الموصي بها لمقاومة الأمراض المختلفة مع مراعاة فترة ما قبل الحصاد خاصة للإصابات بأعفان الثمار في العنب والموالح، كما أوصت بضرورة إجراء عمليات الفرز للثمار عقب الحصاد مباشرة واستبعاد المصاب وإعدامه، كما أوصت أنه يتم التقليم الجيد عقب انتهاء الموسم والتخلص من الأفرع المصابة بالموت الرجعي.