الزراعة : لجان فنية لعلاج مشاكل المزارعين وتقديم التوصيات الحديثة في 5 محافظات

يواصل قطاع الإرشاد الزراعي، ممثلا في الإدارة المركزية للبساتين، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، زياراته ولجانه المكثفة بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول لتوصيل المعلومة الإرشادية لهم.

وأعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نشاطا مكثفا للقطاع ممثلا في الإدارتين المركزيتين للبساتين والإرشاد الزراعي، شملت المرور على ٥ محافظات: المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، والوادي الجديد.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أنه يتم تكثيف المرور على المحافظات المختلفة، من خلال لجان مشكلة من الإدارات المختلفة التابعة للقطاع، للتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول، وعقد الندوات الإرشادية والتوعوية، والتوسع في نشر التوصيات الزراعية، ودعم المزارعين بالمعلومات لاتباع الممارسات الزراعية السليمة والحديثة والجيدة، فضلا عن التعرف على المشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها في حينه، بما يسهم في زيادة إنتاجيتهم من المحاصيل المختلفة، وبالتالي زيادة دخولهم، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

ومن جانبه، قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إنه تم من خلال لجان الإدارة، المرور على الزراعات في محافظات: المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، لافتا إلى أنه تم بالتنسيق مع المعاهد البحثية المتخصصة للنهوض بمحصول الموز، تم المرور على زراعات الموز بمركز منوف بمحافظة المنوفية، ومركز زفتى بمحافظة الغربية، للتأكيد على أهمية استخدام الطرق العلميه الحديثه واستخدم أسلوب الرى المطور لمحصول الموز، والتحول لنظم الري الحديث، فضلا عن الاطمئنان على حالة المحصول، في إطار مشروع مقاومه مرض تورد القمه والتبرقش فى الموز.

وأوضح أنه تم توصية المزارعين بضرورة الاهتمام بالرى وعدم الإسراف فى المياه، فضلا عن التوجيه بالمقنن السمادى الموصى به، والفحص الدورى للنباتات وإزالة النباتات المصابة بالتورد، كذلك الرش الدورى لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة بإحدى المبيدات الموصى بها.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إلى أنه تم أيضا تفقد نموذج للصوب الزراعية بنظام الأكوا بونيك بناحية أبوحماد بمحافظة الشرقية، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، وذلك في إطار نشر النظم الحديثة في الزراعة، لافتا إلى أنه تم المرور ايضا على زراعات الصوب لانتاج الشتلات و الخضر بالحقول المكشوفة بمحافظة الغربية حيث تم توعية المزارعين باحدث التقنيات الحديثة ونشر الوعى باهمية الزراعة بالتقنيات المتقدمة مستخدمين الاساليب الحديثة في الرى والتسميد، وقال انه تم ايضا المرور على الصوب والمحاصيل البستانية، بجمعية العدالة بالمراقبة العامة للتعاونيات بالدقهلية، لمعاينة شكوى أحد المواطنين، مزارع لعدد ٥٠ صوبة منزرعة فلفل، تم فحصها جميعا واعطاء التوصيات الفنية للمزارع.

وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إنه تم المرور على محافظات الوادي الجديد، والغربية والدقهلية، لتفقد حالة المحاصيل الزراعية المختلفة بهذه المحافظات، والاطمئنان عليها، حيث تم المرور ضمن الحملة القومية للذرة الشامية بمحافظة الغربية، كذلك تم المرور على عدد من الزراعات المختلفة للمحاصيل الحقلية بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وأشار الى أنه تم عقد ندوة إرشادية عن الحقول الارشادية للأرز الجاف، بمقر المركز الإرشادي بمركز الخارجة في محافظة بالوادي الجديد، بحضور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وأساتذة من مركز البحوث الزراعية، وجامعة الوادي الجديد.