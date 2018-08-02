الزراعة: لجان المكافحة تتفقد محصول القطن ببني سويف

الصاوي أحمدتواصل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات جهودها في متابعة المحاصيل الزراعية بداية من عملية الزراعة حتى عمليات جني المحصول.وكلف الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، منطقة شمال الصعيد للمكافحة بالمرور على زراعات محصول القطن، بمحافظة بني سويف وإعداد تقريرها حول عمليات

الصاوي أحمد

تواصل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات جهودها في متابعة المحاصيل الزراعية بداية من عملية الزراعة حتى عمليات جني المحصول.

وكلف الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، منطقة شمال الصعيد للمكافحة بالمرور على زراعات محصول القطن، بمحافظة بني سويف وإعداد تقريرها حول عمليات جني محصول القطن المبكر.

وبحسب التقرير الذي تلقاه رئيس الإدارة المركزية للمكافحة من اللجنة المكلفة بالمرور، إن محصول القطن بمحافظة بني سويف مبشر هذا الموسم، ولم تحدث به أية إخفاقات أو مشكلات، حيث تم تنفيذ خطة المكافحة على أكمل وجه وهو ما يبشر بإنتاجية عالية من محصول القطن للفدان مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما أثنى عليه مزارعي المحافظة خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها لجنة المرور مع المزارعين بمركز الواسطى للاستماع لآرائهم حول الخدمة المقدمة لهم، والوقوف علي ملاحظاتهم في هذا الشأن وذلك في سبيل تحسينها إذا تطلب الأمر.

وكشف التقرير عن أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحافظة بني سويف من محصول القطن بلغت حوالي 10 آلاف و292 فدانًا، من الصنف جيزة 95، في الوقت الذي بلغت فيه مساحة القطن على مستوى محافظات الجمهورية حوالي 336 ألفًا و87 فدانًا.

يأتي ذلك في إطار حرص الإدارة المركزية للمكافحة على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الحقول والتلاحم مع المزارعين والعمل على إيجاد حلول فورية للمشاكل التى قد تواجههم.