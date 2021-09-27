الزراعة : لا نستورد لحوما من الولاية الموبوءة في الهند

أكدت وزارة الزراعة، أنه لا يتم استيراد أية لحوم أو مصنعات من ولاية كيرلا الهندية، مشيرة إلى أن مصر تستورد لحوم جاموسي من الهند مجمدة، يأتي ذلك بعد ظهور فيروس نايباه في الولاية الهندية وأدت لوفاة أحد الأطفال خلال الساعات القليلة الماضية.



وأكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة لـ “المال ” أنه تم حظر استيراد اللحوم من الولاية الهندية بعد انتشار فيروس نيباه بالهند ، مؤكدا أنه يتم فرض الرقابة على أي وارادت ذات أصل حيواني مثل اللحوم أو الدواجن الحية أو المجمدة ضد أى فيروسات أو أمراض.



وكشف محمود أنه حظر دخول اللحوم من أى ولاية أو دولة تظهر فيها أى فيروسات سواءامرض حيواني فقط أو مرض ينتقل للبشر، موضحا أنه تم حظر استيراد اللحوم من ولاية كيرلا الهندية منذ 20 يوما، وذلك بعد وفاة طفل بفيروس نيباه.

وأشار محمود إلي أنه يحظر أيضا استيراد الدواجن والماشية الحية أيضا من أى ولاية يظهر فيها فيروسات أو أمراض معدية ، مشددا على أنه يتم فحص أى واردات سواء من اللحوم أو الماشية الحية للتأكد من خلوها من فيروس كورونا أو نيباه أو غيره.



وأضاف أن هناك متابعة يومية على المناطق المصابة بفيروس نيباه منذ العام الماضي ، موضحا أن مصر لا تستورد حيوانات برية أو دواجن من الهند.

وطمأن الدكتور عبدالحكيم محمود جميع المواطنين بأن هناك رقابة مشددة على اللحوم الواردة من أى دولة ، وكذلك على المتاجر المحلية للتأكد من صحتها.





يذكر أن حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، قد قال إن مصر تستورد ما يقارب 700 ألف طن سنويا من اللحوم وتستورد مصر نصف هذه الكمية تقريبا من دولتي البرازيل والهند.

وقال محمد شرف رئيس شعبة اللحوم، إن حظر مصر استيراد اللحوم من البرازيل بعد ظهور مرض جنون البقر بها ، وحظر استيراد اللحوم من الهند بعد ظهور مرض نيباه، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

وتستورد مصر نصف كميات اللحوم من دول أخرى مثل : أستراليا ونيوزيلندا والسودان وأمريكا وأوكرانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وايرلندا وبولندا وكندا ، إلا أن البرازيل والهند يشكلان السوق الأكبر والأقل في التكاليف والأسعار، بالإضافة إلي أن حظر معظم الدول للاستيراد من هاتين الدولتين سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم في الدول المصدرة الأخرى.

وأشار تقرير صادر عن هيئة الخدمات البيطرية إلى أن الجهود الحكومية في الفترة الأخيرة ، أدت إلي تضييق الفجوة الواسعة ما بين الإنتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء وأصبحنا نستورد 40%من احتياجاتنا بدلا من50% في الفترة القريبة الماضية مما ساهم في السيطرة نسبيا علي عدم ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل جنوني، كما أن وصول مصر للاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة تصل الى 95% ومن الأسماك بنسبة تصل إلى 90% وهما البدائل الطبيعية للحوم الحمراء ساعد في الحد من زيادة الطلب علي اللحوم الحمراء نوعا ما.

وأوضح التقرير أن حظر استيراد اللحوم من البلاد الموبوءة يمنع تسرب أي أمراض إلي داخل البلاد ، مطالبا بتشديد إجراءات استيراد اللحوم حفاظا على صحة المواطنين وعلي الثروة المحلية من اللحوم الحية.