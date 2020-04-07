اقتصاد وأسواق

«الزراعة» : لا إصابات بفيروس كورونا في حديقة الحيوان.. والتطهير يتم كل 48 ساعة

أكدت وزارة الزراعة أنه لا يوجد إصابات بفيروس كورونا في حديقة الحيوان
الصاوي أحمد 5:24 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 5:24 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه يتم تطهير حديقة حيوان الجيزة مرة كل 28 ساعة، كما أن جميع الفرق العاملة وجميع الحيوانات لم تصب بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إدارة الحديقة تستمر في إجراءات التطهير والتعقيم لتوفير الأمان الحيوى داخل حديقة حيوان الجيزة ، حيث تم تجهيز عدد 2 مجموعة رش وتطهير لإجراء عمليات الرش والتطهير كل 48 ساعة لرش مبايت الحيوانات وطرقات الحديقة، كل مجموعة برئاسة طبيب بيطرى وعضوية 4 عامل.

وأشار التقرير إلى قيام الأطباء البيطريين بمساعدة عمال النقاط الخاصة بالحيوانات بتنفيذ قواعد الأمان الحيوى لحماية الحيوانات من أي عدوى.

ولفت التقرير إلى مرور الأطباء البيطريين يوميا لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات وملاحظة أي تغير فى السلوك الطبيعى للحيوان من حيث تناول التغذية أو ظهور أى أعراض مرضية والاطمئنان على الحالة الصحية الشاملة للحيوانات وجميع حيوانات الحديقة بصحة جيدة ولا يوجد أى تسجيل لحالات مرضية أو نفوق حتى اليوم، وكذا جميع العاملين بالحديقة بصحة جيدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

«الزراعة» تبحث مع خبراء فنلنديين عبر «سكايب» تحسين خواص التربة الرملية بسيناء

الصاوي أحمد 12:43 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

وزارة الزراعة تقوم بتطهير مبنى الإذاعة بـ«الشريفين»

الصاوي أحمد 8:27 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20

«الزراعة» و«الري» تدرسان مقترحات تنظيم «الموز»

الصاوي أحمد 9:22 ص, الأثنين, 6 أبريل 20

10 توصيات زراعية لمواجهة تأثيرات العاصفة الترابية

الصاوي أحمد 12:51 ص, الأثنين, 6 أبريل 20

رسميا.. وزير الزراعة يعلن فتح السوق البرازيلية أمام الموالح المصرية

الصاوي أحمد 3:50 م, الأحد, 5 أبريل 20

الحكومة : سعر شراء القمح المحلي من 670 إلى 700 جنيه للأردب

محمد مجدي 12:24 ص, السبت, 4 أبريل 20