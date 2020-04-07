«الزراعة» : لا إصابات بفيروس كورونا في حديقة الحيوان.. والتطهير يتم كل 48 ساعة

أكدت وزارة الزراعة أنه لا يوجد إصابات بفيروس كورونا في حديقة الحيوان

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه يتم تطهير حديقة حيوان الجيزة مرة كل 28 ساعة، كما أن جميع الفرق العاملة وجميع الحيوانات لم تصب بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إدارة الحديقة تستمر في إجراءات التطهير والتعقيم لتوفير الأمان الحيوى داخل حديقة حيوان الجيزة ، حيث تم تجهيز عدد 2 مجموعة رش وتطهير لإجراء عمليات الرش والتطهير كل 48 ساعة لرش مبايت الحيوانات وطرقات الحديقة، كل مجموعة برئاسة طبيب بيطرى وعضوية 4 عامل.

وأشار التقرير إلى قيام الأطباء البيطريين بمساعدة عمال النقاط الخاصة بالحيوانات بتنفيذ قواعد الأمان الحيوى لحماية الحيوانات من أي عدوى.

ولفت التقرير إلى مرور الأطباء البيطريين يوميا لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات وملاحظة أي تغير فى السلوك الطبيعى للحيوان من حيث تناول التغذية أو ظهور أى أعراض مرضية والاطمئنان على الحالة الصحية الشاملة للحيوانات وجميع حيوانات الحديقة بصحة جيدة ولا يوجد أى تسجيل لحالات مرضية أو نفوق حتى اليوم، وكذا جميع العاملين بالحديقة بصحة جيدة.