الزراعة: قطاع الثروة الحيوانية يواصل متابعة منافذ بيع الأضاحي والعمل داخل المجازر

أجرى طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامه للخدمات البيطرية، جولة ميدانية علي بعض منافذ بيع الأضاحي والمجازر، الخاصة ببعض مدن ومراكز محافظتي القاهرة والشرقية، ومدينتى العاشر من رمضان والشروق.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة للثروه الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف المتابعات الميدانية علي منافذ بيع الأضاحي، والتأكد من انسيابية العمل وانتظامه في المجازر.



وأكد بيان لوزارة الزراعة أنه تم التأكد من صحة وسلامة الأضاحي المعروضه للبيع، وإيوائها في الأماكن الصحيحة المناسبة مع توفير العلائق والمياه النظيفة الكافية، كما تم متابعة انتظام العمل بالمجازر، وذبح الأضاحي للمواطنين مجانا بعد إجراء الفحوصات الطبية والصحية اللازمة عليها.

وأضاف البيان أنه تم التواصل مع مديري الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة بالمحافظات، للتأكيد على استمرار تكثيف المتابعات الفنية على الأضاحي المعروضة للبيع في المنافذ المختلفة طوال فترة أيام التشريق.



ويؤكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة علي استقبال الشكاوى والمقترحات عبر التواصل الإلكتروني علي ارقام واتساب القطاع.01558626681.. 01558626682.. أو علي الخط الساخن لوزارة الزراعه15500… أو 19561… أو علي الواتساب 01111866710