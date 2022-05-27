«الزراعة»: قافلة بيطرية لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية إلى قنا في إطار «حياة كريمة»

ينظم معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية لقري محافظة قنا، وذللك في الفترة من 27 مايو 2022 الي 31 مايو 2022.

وقال الأستاذ الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية إن معهد التناسليات يقوم بتنفيذ برنامج القوافل البيطرية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد صحة الحيوان وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية.

وأضاف أن هذه القوافل البيطرية التنموية تمتد للعام الخامس علي التوالي وتستخدم القوافل البيطرية التكنولوجيا الحديثة للتشخيص وعلاج الحيوانات ونقل ما هو جديد من نتائج البحوث التي صغار المزارعين والمربين لحماية الثروة الحيوانية وتقديم الدعم الكامل المديريات الطب البيطرية.

في سياق متصل، قال الأستاذ الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات ورئيس الحملة إنه سوف يكون هناك تلقيح الأبقار بجرعات تلقيح سمنتال وبراون سويس مستوردة من إيطاليا بالمجان، وذلك مساهمة في تحسين السلالات طبقا لتعليمات الرئاسية.

وأضاف فاضل أن هذه القوافل تأتي تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير وتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث.

وجدير بالذكر أن هذه القوافل سوف تبدأ يوم السبت الموافق 28 مايو في أبو مناع دشنا ويوم الأحد 29 مايو محطة ألبان 1 قنا المراشدة الوقف والإثنين 30 مايو محطة ألبان 2 قنا العركي فرشوط والثلاثاء 31 مايو حجازة قوص.