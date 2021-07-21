اقتصاد وأسواق

الزراعة في ثاني أيام الأضحى: 20 ألف زائر لحديقة الحيوان والمجازر تستقبل 8 آلاف أضحية

أعلنت وزارة الزراعة حصيلة عمل ثاني أيام عيد الأضحى
الصاوي أحمد 6:45 م, الأربعاء, 21 يوليو 21 6:45 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

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اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة ومعاملها، فضلا عن المجازر والحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة.

ووفقا لتقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي مذبوحات الأضاحي من الابقار والجاموس والجمال والاغنام والماعز، والتي استقبلتها المجازر من المواطنين على مستوى الجمهورية خلال اليوم الثاني لعيد الاضحى حوالي 8010 رؤوس تم ذبحها بالمجان، تحت إشراف طبي بيطري كامل، للتأكد من سلامة الاضحية، وبذلك يصبح إجمالي المذبوحات خلال العيد أكثر من 15 ألفا و500 أضحية.

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وفي سياق آخر، استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة، في ثاني ايام العيد، اكثر من 20 ألف زائر على مدار اليوم، ليصبح إجمالي ما استقبلته الحديقة خلال يومي العيد، أكثر من 38 ألف زائر، وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومراعاة عدم التكدس، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة.

وتواصل غرفة العمليات بالادارة المركزية لحماية الأراضي، التواصل مع مديريات الزراعة والادارات الزراعية بالمحافظات، لمنع التعدي على الاراضي الزراعية، واستقبال الشكاوى والتفاعل معها في حينه، حيث تم ازالة كافة حالات التعدي على الاراضي الزراعية التي وقعت اليوم والبالغ عددها 45 حالة، تم ازالتها بالكامل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين.

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وتستمر المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية: المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، في أداء مهامها بشكل طبيعي طوال فترة الاجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد، والحفاظ على سلامة الاغذية، كما يستمر العمل بالإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الاعداد والغربلة على مستوى الجمهورية، وخاصة في حقول إنتاج الذرة.

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بقلم الصاوي أحمد

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