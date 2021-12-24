«الزراعة في أسبوع».. نشرة حصاد أنشطة الوزارة في الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، “التقرير الأسبوعي” في نسخته رقم70، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر الحالي، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلّط التقرير الضوء على اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية- اللبنانية المشتركة، والتي عقدت بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره اللبناني عباس الحاج حسن وزير الزراعة بجمهورية لبنان،

وبحضور وفد رفيع المستوى من الوزارتين، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الحالي، فضلًا عن زيارة وزير الزراعة اللبناني، لمعامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس،

حيث قام بالاطلاع على الطرق الحديثة التي يتبعها المشروع لفحص تقاوي البطاطس وبطاطس المائدة؛ لضمان خلوّها من البكتريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس.

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، “أندراش كوفاكش” سفير المجر بالقاهرة، حيث بحث معه نتائج زيارته الأخيرة لدولة المجر، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، لحضور فعاليات قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة 2021

كما استقبل أيضًا “بوجدان ايجيتش” سكرتير الدولة (نائب وزير الزراعة) الصربى، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين بحضور بعض قيادات وزارة الزراعة وأعضاء السفارة الصربية بالقاهرة.

وعقد وزير الزراعة اجتماعًا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة والمحافظة؛ لدفع عجلة التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء،

كما قام بجولة مفاجئة على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع استصلاح الأراضي، والإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة؛ للاطمئنان على سير العمل في هذه القطاعات.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر وزراة التموين، بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالبرلمان، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالنواب،

حيث تم الإعلان عن زيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيهًا، وزيادة علاوة القصب بمقدار 90 جنيهًا، كما كلف الوزير وفدًا من البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر؛ لتفقُّد حقول المشاهدة لزراعة أصناف الطماطم والفلفل والخيار في محافظة سوهاج والمُنتجة بمعرفة الشركة الهندية الأردنية.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف بعنوان “٢٠٢١ عام الإنجازات في قطاع الزراعة”، استعرض خلاله أهم ما تم إنجازه بهذا القطاع،

كما قام وفد بيطري من وزارة الزراعة بزيارة دولة جنوب السودان لمتابعة الحالة الصحية والوبائية والإنتاجية للثروة الحيوانية هناك.

وكرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، قناة مصر الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرًا لدورها البارز والهام، في نشر الوعي وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين والمربيين،

كما كرمت المنظمة أيضًا مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لدوره البارز في القاء الضوء على أنشطة القطاع الزراعي المختلفة، بالوسائل الإعلامية المتطورة.

كما اجتمعت اللجنة التوجيهية للدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات في منظمة الأغذية والزراعة عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس هيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وكذلك رؤساء الهيئات.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحصين أكثر من 6 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع خلال الحملة القومية للتحصين والتي بدأت من 16 نوفمبر 2021،

كما نفذ المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح يومًا حقليًّا في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد؛ لمكافحة سوسة النخيل،

ونفذ مركز بحوث الصحراء 75 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي الحالي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة.

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عباس حسن الحاج وزير الزراعة اللبناني، للتعرف على أقسام المعمل، والأدوار التي يقوم بها للرقابة على الأغذية،

كما استقبل المعمل 35 طالبًا من طلاب كلية الزراعة بجامعة أسيوط، وذلك استمرارًا لدور المعمل في تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل،

كما بلغ إجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل، بنتائج تحليل العينات التي تم تسلمها من العملاء، هذا الأسبوع، حوالي 6500 شهادة.

يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.