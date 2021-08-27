الزراعة في أسبوع.. نشرة الحصاد 53 لأنشطة الوزارة من 20 إلى 26 أغسطس

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، “التقرير الأسبوعي” في نسخته رقم ٥٣، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد ابو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، واللواء أ.ح عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس شركة استصلاح الأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، ونناول الاجتماع “متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية علي مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات”.

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي الجديد في القاهرة “برافين اجرايوال” والذي تسلم عمله في بداية أغسطس الحالي، وتناول الاجتماع مناقشة النتائج الخاصة بالمشروعات المشتركة بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمى ومدى تأثيرها على جودة حياة صغار المزارعين.

كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا بديوان عام الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة بين الوزارة والمحافظة لدعم المشروعات الزراعية في جنوب سيناء.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لبحث تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج مواشي وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما افتتح الوزير، اعمال تطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة بالهيئة العامة لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، حيث يقوم المركز بإجراء التحاليل الكيميائية والطبيعية للأراضي التابعة لمشاريع الهيئة وأيضا للقطاع الخاص كما يقوم المعمل بإجراء التحاليل الخاصة بالتربة وتقديم المشورة والحلول لبعض المشكلات في استصلاح الأراضي، كما تفقد وزير الزراعة ، أعمال لجان تطعيم العاملين بالوزارة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد فترة عملها اسبوع جديد، وتقدم بالشكر الى الاطقم الطبية لجهودها لوقاية المواطنين من الاصابة بالفيروس.

وتفقد وفد من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، برئاسه الدكتور علاء خليل مدير المعهد، برفقه وكلاء المعهد ورؤساء اقسام الذره الشاميه والارز و المحاصيل البقولية حاله البرامج الصيفية بمحطه البحوث الزراعيه بسخا، كما تفقد أعضاء اللجنة العليا لزراعة الانسجة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معمل إكثار النخيل وزراعة الانسجة وصوبة أقلمة النخيل بمركز بحوث الصحراء، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للوقوف على إمكانية منح التراخيص لمعمل إكثار النخيل بالمركز لإنتاج شتلات نخيل خالية من الأمراض والفيروسات علي المستوي التجاري والإستفادة من الامكانات المتوفرة بالمركز.

ووقعت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات الميبدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بروتوكول تعاون بهدف خدمة مصدري قطاع الصناعات الغذائية في مصر، كما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل هذا الاسبوع حوالي ٤٢٠٠ شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، كما اختتم المعمل البرنامج التدريبي لممثلي عدد من الدول الافريقية، والذي تم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة تحت عنوان “كيف تحقق أعلى إستفادة من منحلك ” والتي أقيمت بمحافظة الدقهلية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية، وذلك وفق توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وخلال هذا الأسبوع تم افتتاح الدورة التدريبية الثانية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بعنوان “تطبيق معايير الأمان الحيوي والمفرخات السمكية” بمدينة كفر الشيخ بالتعاون مع كلية الطب البيطرى – جامعة كفر الشيخ، وحضر الدورة عدد 32 متدرب من المعهد وكلية الطب البيطري والثروة السمكية وأصحاب المزارع السمكية، كذلك أطلق معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية إلى مراكز شبين الكوم والشهداء والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا بمحافظة المنوفية في الفترة من 21 إلى 26 أغسطس لخدمة صغار المربيين وتدريب شباب الأطباء البيطريين.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 18 اغسطس 2021، كما أعلنت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي عن توفير تقاوي منتقاة عالية الإنتاجية، مؤكدة على ضرورة الالتزام باتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاجية، حيث تقل أسعار التقاوي هذا العام عن الأعوام السابقة، واعلنت الوزارة الزراعة، ممثلة في قطاع الانتاج، استكمال منظومة انتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية بمزارع قطاع الانتاج، وانشاء منافذ لبيع تلك التقاوي.

وخلال هذا الأسبوع تم ارسال قافلة بيطرية بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحيرة، إلى مراكز وإدارات التحرير ابو حمص بدمنهور، وكفر الدوار، وحوش عيسي في الفتره من ١٤ إلى ١٩ أغسطس 2021، وتم فحص وعلاج وتحصين عدد ٥٢٧٤ حيوان لدي ١٩٧٦ مستفيد من صغار المربيين.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.