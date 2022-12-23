الزراعة في أسبوع.. نشرة الحصاد 122 من 16 إلى 22 ديسمبر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، “التقرير الأسبوعي” في نسخته رقم 122 حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 16 وحتى 22 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وفداً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، برئاسة اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز، من خلال صندوق الخدمات الاحترافية.

كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا مع قيادات الوزارة لبحث بعض الملفات الهامة وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وعدد من رؤساء الهيئات والقطاعات والإدارات كما حضر الاجتماع اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع البرلمان والرد على جميع ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب والواردة في الجلسة العامة للمجلس.

كما استعرض وزير الزراعة، ايضا، خلال كلمة القاها أمام مجلس النواب، ما تم انجازه في القطاع الزراعي، وجهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك للرد على عدد من طلبات الاحاطة، التي تقدم بها عدد من النواب، كذلك استقبل عباس الحاج حسن وزير الزراعة بدولة لبنان الشقيق والوفد المرافق له وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين، فضلا عن أعمال اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج مؤخرا، عن 145 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 70 مليون دولار

بينما نفذ معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع منظمه الأغذية والزراعة (الفاو) ومديريتي الزراعة بالوادي الجديد و الجيزة تسعة مدارس حقليه في إطار برنامج إستئصال سوسة النخيل الحمراء في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كذلك انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي حول: “بناء البرامج الإرشادية الزراعية “، وذلك في 3 محافظات.

كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة مطروح، بعنوان: “مطروح” طبيعة ساحرة وتنمية شاملة في الساحل الشمالي الغربي

ونظم معهد بحوث أمراض النباتات برنامج تدريبى بعنوان ” تشخيص أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والإستخدام الأمن والفعال للمبيدات الزراعية، كما نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية بعنوان ” الاستخدام الأمن والفعال لمبيدات الحشائش ” بمديرية الزراعة بأسيوط.

كما تفقد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، يرافقه الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية زراعات القمح بنواحي مراكز محافظة الغربية، كما قام الدكتور رضا محمد علي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه الدكتور مجاهد حلمي وكيل المعهد لشئون البحوث بزيارة البرنامج البحثي وحقول الإكثار للمحاصيل الشتوية بمحطة سخا للبحوث الزراعية.

وأصدر معهد أمراض النباتات تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية والتدريبية خلال شهر نوفمبر 2022 ، كما أطلق جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إشارة بدء الحصاد السمكي معلنًا عن انطلاق موسم الصيد لعام 2022/2023 بـ مزرعةالمنزلة_السمكية بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

كما تم تجديد الاعتماد لمعامل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية طبقا للمواصفة ISO-17025:2017 من الأيجاك لعدد ثلاث معامل لأختبار الكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا فى المنتجات الزراعية والأغذية والأعلاف.

كما أعن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية منح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات شهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001 من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك)، كما نظم المعمل ورشة عمل بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بعنوان: لجنة المبيدات ودورها فى رفع كفاءة الصادرات الزراعية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلو شركات الإنتاج الزراعي والتدريب والتأهيل في مجال سلامة الغذاء، كما استقبل المعمل متخصص من دولة روندا، للتدريب على اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وواصلت اللجنة المشكلة من وزارتي الزراعة والتموين برئاسة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين حملاتها المكثفة على محال ومخازن الأعلاف.

كذلك أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كتيب جديد يضم خلاصة الأبحاث المنشورة محلياً ودولياً لباحثين المعهد لعام 2022، كما نجح معهد بحوث وقاية النباتات من تسجيل مركب جديد لمكافحة دودة الحشد الخريفية، حيث حصل على التوصية من لجنة مبيدات الآفات الزراعية

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع تقريرا باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.