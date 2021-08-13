«الزراعة في أسبوع» نشرة الحصاد رقم 51 لأنشطة الوزارة في الفترة من 6 إلى 12 أغسطس

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، “التقرير الأسبوعي” في نسخته رقم 51 حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 6 إلى 12 أغسطس الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال الفترة نفسها.

وتصدر حصاد الأسبوع، افتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وحمدي بدين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، معرض الأهرام الزراعي “أجروتك في نسخته الأولى”، والذي تنظمه مؤسسة الأهرام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذي استمر تفعالياته 4 أيام، حيث تقدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص الشكر والتقدير، نيابة عن مزارعى وفلاحى مصر بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه غير المحدود للقطاع الزراعي والمشتغلين به، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا؛ لمناقشة الاستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) لهذا العام 2021، بحضور القيادات المعنية بالوزارات وذلك بالمركز الثقافى التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط، كما تفقد وزير الزراعة، أعمال التطوير بالمفرخ السمكي بالكيلو ٢١ بمحافظة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كما تفقد مركز التلقيح الاصطناعي، التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة التابع للوزارة، بمحافظة الإسكندرية.

ونجح المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية والتابع للمعمل المركزي للمبيدات في تطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل وتأسيس قاعدة بيانات إلكترونية متطورة لتسهيل إدارة الشقين العلمي والإداري داخل المركز الوطني، كما نجح مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس خلال الموسم الزراعي 2020-2021 وإضافة 22 ألفا و 659 فدانا جديدة، خالية من مرض العفن البني في البطاطس، فضلاً عن 3472 فدانا تم عمل صيانة لها، ليصبح إجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البني على مستوى الجمهورية حوالي 613 ألف فدان.



وأعلنت الوزارة، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 4 أغسطس 2021، كما تم تحصين أكثر من 4.2 مليون جرعة للماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وأصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية مجموعة نصائح وإرشادات لتخفيف آثار الحرارة على الأسماك في المزارع، توعية المزارعين والمربين والصيادين بكيفية التعامل مع موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها مصر حاليا، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما أصدر معهد بحوث التناسليات الحيوانية، نشرة توعوية للمربيين على مستوى الجمهورية، لتجنب التأثيرات السلبية على الماشية نتيجة الإجهاد الحراري بسبب موجات الحرارة المرتفعة، كما نفذ المعهد قافلة بيطرية مجانية فى عدد من قرى محافظة بني سويف استمرت فعالياتها أسبوعا.

وافتتح معهد بحوث الصحة الحيوانية، دورة تدريبية مشتركة مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى بعنوان “أحدث التقنيات التكنولوجية فى تشخيص الأمراض الفيروسية فى الحيوانات”. شارك فيها 20 متدربا من معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية وكلية الطب جامعة عين شمس وكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن إصدار حوالي 4500 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال الأسبوع الحالي، كما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، إصدارا جديدا باسم “الزراعة في كل مصر”، لاستعراض جهود وأنشطة القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة كل أسبوع.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.