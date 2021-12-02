«الزراعة» : فض المظاريف الفنية والمالية لمناقصة تطوير«المساقى» بالمنيا 27 ديسمبر

تستعد شركات تطوير النظم وتأهيل المساقى للتقدم بالمظاريف الفنية والمالية للمناقصة العامة التى تجريها وزارة الزراعة ممثلة فى مشروع «SAIL»- مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة- 27 ديسمبر الحالي لتطوير الرى الحقلى حتى يبلغ 1248 فدانًا بمحافظة المنيا مركز سمالوط بدعم من صندوق IFAD -الصندوق الدولى للتنمية الزراعية. وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أنه سيتم تسلم طلبات المشاركة والعروض المظاريف الفنية والمالية للمناقصة حتى يوم الفض، على أن يتم يم تقديم العروض فى مظروفين أحدهما فنى، والثانى مالى.

وأوضحت «المصادر» أنه يشترط أن يتم إرفاق خطاب ضمان بقيمة 225 ألف جنيه- ضمن المظروف الفنى- والتى تمثل قيمة التأمين للمشاركة فى المناقصة.

يُذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يدير عدة مشروعات للتنمية المستدامة فى المنيا والفيوم وأسوان؛ بدعم من المانحين الدوليين لتحقيق سبل معيشة مستديمة فى الريف.

وأضافت المصادر أن يتم طلب كراسات الشروط والموصفات الفنية من إدارة مشروع SAIL بالعامرية بمبنى المركز الدولى مقابل 399 جنيهًا للكراسة.

وأكد الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى التابع لوزارة الزراعة، لـ«المال»، أن تكلفة تطوير الرى الحقلى التى وضعتها الدولة وتجرى مرحلة التنفيذ منذ يناير الماضى حتى الآن، تبلغ 48 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.

وأضاف أنه تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من تحديث مساحة 200 ألف فدان، وتقديم قروض من البنك الزراعى المصرى بفائدة 5% للفلاحين، مشيدًا بدور الوزارة فى تقديم الدعم الفني وتوعية المزارع.

يُذكر أن مصر تعانى من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًّا، خاصة فى الزراعة التى تستهلك 82% من حصة مصرمن المياه، وتعمل وزارة الرى على سد احتياجاتها باستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.

وتتنوع أساليب الرى الحقلى من رى سطحى «محورى» ورى أسفل التربة أوبالتنقيط ، ممايقلل استخدام نظم الري الحديث، والمتطور من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد .

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الرى والبنوك الوطنية، يتيح للمزراعين التقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك وتوفير التمويل.

وطبقًا لوزارة الزراعة يسهم تطوير الرى فى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30%، وتوفير المياه بنسبة تصل إلى 40% من مياه الرى المستهلكة فى رى المحاصيل الزراعية، كما يوفر رش المبيدات الضارة ويسهم فى رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع.