«الزراعة»: فحص 992 ألف طن بطاطس للتصدير منذ بداية 2023 حتى نهاية يونيو

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى الدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت حوالي 992 ألفا و 818 طنا، بإجمالي عدد عينات حوالي 38 ألفا و826 عينة، من بينها حوالي 99 ألفا و 640 طنا، تمثل 3920 عينة، تم فحصها خلال شهر يونيو، وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وعدد من الدول العربية.

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، أن عدد عينات الفحص الظاهري لمحصول البطاطس لعمر 75 يوما من الزراعة، بلغت حتى الآن حوالي 7947 للشتوي، و3849 للصيفي، بينما عدد العينات والكميات التي تم فحصها من تقاوي بطاطس الكسر المحلي (الثلاجات) خلال شهر يونيو بلغت 3480 طنا، بإجمالي عدد عينات 174 عينة.

وأضافت أن الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن 642 ألف فدان، كما وصل إجمالي ما تمت صيانته بالمناطق الخالية من مرض العفن البني حوالي 7234 فدانا، كما بلغ إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية 68 ألف فدان، ومساحة زراعات العروة الصيفية 36 ألف فدان.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، قالت بلابل إنه تتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كما تم تحميل عدد (260) صورة فضائية بمساحة (41) ألف كيلو متر مربع خلال شهر يونيو ، ليصبح الإجمالى عدد (1500) صورة فضائية بمساحة (4 ملايين و41 ألف كيلومتر مربع) لمتابعة أعمال ومهام المناطق الخالية خلال هذا الموسم، لافتة إلى أنه يتم متابعة زراعات العروة الصيفية لغرض إنتاج التقاوي لموسم 2023-2024 وغدخالها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (25 حوشة، 480 بيفوت) بمساحة (36 ألف فدان).



وأوضحت بلابل أنه يتم أيضا متابعة الحصاد للعروة الصيفية لموسم (2022-2023) حيث تم متابعة حصاد عدد (200) جهاز يومياً من خلال منصة planet خلال شهر يونيو، وتحرير عدد محاضر (4901 محضر حصاد) للبطاطس الخام المعدة للتصدير، ليصبح الإجمالي (12322 محضر حصاد لعدد 393 جهاز) حتى تاريخه، كما يتم عمل التحليلات اللازمة (ملوحة التربة – رطوبة النبات – صحة النبات) على جميع الأجهزة المعتمدة لزراعات العروة الصيفية، فضلا عن رفع نتائج التحليلات وبيانات الحصاد اليومية على رابط الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك) وهي منصة تجريبية تقدم خدمة منفردة للمزارعين وأصحاب الشركات الذين لهم زراعات داخل المناطق الخالية.