الزراعة: فحص 968 ألف طن بطاطس مائدة خلال الموسم التصديري

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول العربية والدول الأخرى حتى نهاية أكتوبر، من خلال معامل المشروع بلغت 967 ألفا و731 طنا.

وأضافت أن الإجمالي العام الموسم التصديري للبطاطس 2021-2022 شهد طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم.

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، خلال أكتوبر، أنه فيما يتعلق بتقاوى بطاطس الكسر المحلي تم فحص كمية بلغت 3212 طنا، ليبلغ إجمالي ما تم فحصه من منتصف يونيو الماضي وحتى نهاية أكتوبر، ما يزيد على 200 ألف طن.

وأوضحت أنه تم خلال هذا الشهر فحص 17 عينة، من تقاوى البطاطس المستوردة، بكمية إجمالية بلغت 9 أطنان، لافتة إلى تأسيس عدد 56 جهازا بمساحة 5164 فدانا، داخل المناطق الخالية ليصبح الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من العفن حوالي 659 ألف فدان، فضلا عن إجراء صيانة لعدد 7 بيفوتات بمساحة 745 فدانا، ليصبح الإجمالي العام لما تم صيانته 3472 فدانا.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أكدت مدير المشروع، أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، لتنفيذ عمليات التأسيس و الصيانة للمناطق الخالية، شحن التقاوي لزراعة العروة الشتوية، اعتماد زراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2022/2023، وأنه يتم مراجعة إستمارات العمل على الأجهزة اللوحية (التابلت) وإدخالها بقاعدة البيانات، فضلا عن إدخال بيانات لعدد (1) ثلاجة والمخصصة لحفظ التقاوى المعتمدة للزراعة داخل المناطق لخالية وإضافتهم لقاعدة البيانات الجغرافية ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات (106 ثلاجات).

واكدت بلابل، أنه يتم أيضا متابعة عمليات شحن التقاوى المستخدمة لزراعة العروة الشتوية للموسم الجديد 2022/2023 داخل المناطق الخالية، كذلك تم تحميل عدد (20) صورة فضائية بمساحة 200 الف كيلومترمربع خلال شهر أكتوبر لإستخدامها في، تأسيس المناطق الجديدة لاعتمادها داخل المناطق الخالية من العفن البني ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية، إجراء مختلف التحليلات باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لجميع البيفوتات المعدة لزراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) للموسم التصديري الجديد 2022-2023.

وأكدت بلابل على ضرورة متابعة زراعات العروة الشتوية للموسم للجديد وإدخال بياناتها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (20 حوشة ، 173 جهاز ) بمساحة (12200 فدان) حتى 30/10/2022، فضلا عن التحقق من تاريخ الزراعة للبيفوتات المختلفة من بداية الزراعة حتى مرحلة الحصاد من حيث الصحة النباتية ومراحل النمو.