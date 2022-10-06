الزراعة : فحص 96 ألف طن بطاطس خلال الموسم التصديري

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول العربية والدول الأخرى حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، من خلال معامل المشروع بلغت حوالي 343 ألفا و690 طنا.

ولفتت إلى أن الإجمالي العام الموسم التصديري للبطاطس 2021-2022، شهد طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم، حيث بلغ إجمالي ما تم فحصه حوالي 961 ألف طن.

وأشارت “بلابل” وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، خلال سبتمبر الماضي، انه فيما يتعلق بتقاوي بطاطس الكسر المحلي تم فحص كمية بلغت حوالي 26 ألفا و 291 طنا، فيما بلغ اجمالي ما تم فحصه من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر يزيد على 197ألف طن.

وتابعت مدير المشروع إنه تم تأسيس 10 حوض و 82 جهازا بمساحة 10 آلاف و 712فدانا، داخل المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس، خلال سبتمبر، ليبلغ الإجمالي العام للمناطق الخالية حوالي 655 ألف فدان على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم أيضا صيانة 4 بيفوتات بمساحة إجمالية 600 فدان، ليصبح الإجمالي العام لما تمت صيانته من مناطق خالية حوالي 3472 فدانا.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أشارت إلى أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، عن طريق”MDM” وتشمل: التأسيس و الصيانة للمناطق الخالية، سحب العينات اللازمة من تقاوي الثلاجات للفحص المعملي، خروج التقاوي للإنبات، شحن التقاوي لزراعة العروة الشتوية، اعتماد زراعات العروة الشتوية ) للموسم الجديد 2022/2023.

وأوضحت أنه تم أيضا إدخال بيانات لعدد 8 ثلاجات والمخصصة لحفظ التقاوي المعتمدة للزراعة داخل المناطق الخالية وإضافتهم إلي قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح إجمالي عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات ( 105 ثلاجات)، كذلك يتم مراجعة الدورة الزراعية للأكواد المنزرعة للتأكد من درجة اعتماد التقاوي، ومراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع والإنتاجية وموسم الزراعة، إضافة إلى متابعة عمليات شحن التقاوي المستخدمة لزراعة العروة الشتوية للموسم الجديد 2022/2023 داخل المناطق الخالية.

وتابعت “بلابل” إنه تم أيضا تحميل 90 صورة فضائية خلال شهر سبتمبر بما يعادل 28000 كم مربع وذلك لمتابعة تأسيس المناطق الجديدة لاعتمادها داخل المناطق الخالية من العفن البني ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية، وإجراء مختلف التحليلات باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لجميع البيفوتات المعدة لزراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) للموسم التصديري الجديد 2022-2023، فضلا عن إدخال جميع نتائج التحليلات على لوحة المؤشرات استعدادا لموسم 2022/2023، و متابعة زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) للموسم الجديد و إدخال بياناتها في قاعدة البيانات الجغرافية وقد بلغت هذه المساحة حتى نهاية سبتمبر حوالي (420 فدانا) .