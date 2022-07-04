«الزراعة»: فحص 931 ألف طن من بطاطس المائدة خلال الموسم التصديري السابق

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، بوزارة الزراعة أن إجمالي كميات بطاطس المائدة التي تم فحصها خلال الشهور الستة الماضية، من خلال معامل المشروع تجاوزت 931 ألف طن، لافتة إلى أن الموسم التصديري للبطاطس شهد طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم.

وأشارت “بلابل” وفقًا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، خلال الموسم التصديري 2021 -2022، من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، إلى أن إجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس، على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 646 ألف فدان، لافتة إلى أنه تم خلال هذه الفترة تأسيس حوالي 49 ألف فدان، الأراضي الجديدة، تتضمن المساحات الخاصة بمشروع مستقبل مصر الزراعي، والشركة الوطنية للزراعات المحمية بمزرعة عين دالة بالفرافرة.

وأوضحت مدير المشروع، أنه تم خلال نفس الفترة إجراء أعمال الصيانة لمساحة 2355 فدانًا، كذلك تم متابعة زراعات العروة الشتوية للموسم الجديد، إذ بلغ إجمالي مساحاتها حتى الآن حوالي 69 ألف فدان، كما بلغ إجمالي مساحة زراعات العروة الصيفية 36 الف فدان.

وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بعينات الفحص الظاهرى البطاطس الحقلية للعروة الشتوية على عمر 75 يومًا، أضافت “بلابل” أن الإجمالى العام لما تم فحصه عدد 7501 عينة ممثلة لمساحة قدرها 69 ألف فدان، وبالنسبة لعينات الفحص الظاهرى البطاطس الحقلية للعروة الصيفية على عمر 75 يومًا، بلغ الإجمالى العام لما تم فحصه عدد 3826 عينة ممثلة لمساحة قدرها 36 ألف فدان.

وأشارت مدير المشروع إلى استمرار أعمال وحدة الرصد والمتابعة، حيث يتم متابعة عمل مهندسي المناطق الخالية يوميا عن طريق MDM، كما تم تحميل 800 صورة بمساحة 5 ملايين كم مربع لتغطية كل المناطق الخالية علي مستوى الجمهورية.

وأضافت أنه تم إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها التقاوي المعتمدة بالمناطق الخالية بعدد 75 ثلاجة في قاعدة البيانات الجغرافية، بواقع 196 ألف طن ليصبح إجمالي الثلاجات في قاعدة البيانات 136 ثلاجة، كذلك متابعة الزراعات الشتوية بواقع 141 مزرعة بما يعادل 805 أجهزة بمساحة 69 الف فدان، إضافة الى متابعة الزراعات الصيفية بواقع 125 مزرعة بما يعادل 477 جهازا بمساحة 36 ألف فدان.

وقالت “بلابل” أنه تم أيضًا إجراء التحاليل الخاصة بتقنية الاستشعار عن بُعد : ملوحة التربة، تقدير عمر النبات، محتوي الكلورفيل، ومحتوى رطوبة التربة والنبات للاجهزة المنزرعة شتوى و صيفي، حيث تم ارسال تقارير لبعض السادة المستثمرين عن الاكواد التي ظهرت بها مشاكل اثناء هذا الموسم وقد اشاد الجميع بمدي الاستفادة من هذه التقارير، حيث يجرى حاليا العمل على إتاحة الخدمات الرقمية للمستثمرين من خلال التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال اطلاق منصة تجريبية لهم واضافت مدير المشروع انه تم ايضا تنفيذ عدد من الدورات التدريبة لطلاب كلية الزراعة جامعه القاهرة.