الزراعة : فحص 855 عينة أعلاف دواجن بالموانئ خلال 3 أسابيع

في إطار إعلان وزير الزراعة السيد القصير الإفراج عن 172 ألف طن من خامات الأعلاف والتي تصل قيمتها لحوالي 77 مليون دولار و6 ملايين دولار إضافات الأعلاف وفي إطار توجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



استقبل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية 855 عينة أعلاف دواجن و299 عينة علف حيوان تمثل لوطات تصنيع جديدة خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وصرح أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بأن هذا الرقم بالإضافة إلى العدد المتنامي من طلبات التسجيل لأعلاف مستوردة ومحلية الصنع الذي قارب على الـ 800 تسجيلة إضافات أعلاف و500 تسجيلة أسمدة جديدة إنما يعكس أن عجلة الإنتاج قد عادت للدوران.

وقد قامت أفرع المركز بالموانئ بفحص وسحب عينات من 453 شحنة من إضافات الأعلاف و427 شحنة أسمدة ومنظمات النمو وبيتموس.



وأضاف العكازي أن المركز قد أصدر شهادات مطابقة لعدد 32 شحنة للتصدير من إضافات الاعلاف وبعض الخامات وأن المنتج المصري يلاقي طلبا متزايدا من عديد من دول العالم.