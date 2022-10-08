الزراعة : فحص 800 عينة من المنتجات الزراعية للسوق المحلي والتصدير

أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة أن المعمل فحص حوالي 800 عينة من المنتجات الزراعية للسوق المحلي والتصدير خلال فترة إجازة المولد النبوي الشريف وانتصار أكتوبر العظيم أيام الخميس والجمعة والسبت.
وأشارت إلى أن هذة الخطة بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل الإدارات والمعامل الخدمية طول فترة إجازة المولد النبوي وانتصار اكتوبر.
وأضافت “عبداللاه” أن العمل استمر بالمعمل تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة طوال فترة الإجازة لتسهيل إجراءات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي