«الزراعة»: فحص 546 عينة تقاوي مستوردة مختلفة

اصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرا تضمن ملخصا حول اهم انشطة المعهد، الخدمية والبحثية والارشادية والانتاجية خلال اغسطس الماضي.

ومن جهته قال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، انه تم خلال شهر اغسطس، وفيما يتعلق بمتابعة الحالة المرضية للمحاصيل، تم المرور على زراعات الذرة الشامية بالمحافظات الأكثر زراعة للذرة لرصد الحالة المرضية ومتابعة تنفيذ التوصيات ىالخاصة بالمكافحة، فضلا عن المرور علي زراعات قصب السكر بمحافظتي الأقصر و قنا للوقوف علي الحالة المرضية للمحصول وإعطاء العلاجات الملائمة، كذلك المرور علي زراعات الأرز بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والبحيرة، اضافة الى المرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة و الإسماعيلية و الدقهلية و المنوفية و الغربيه والنوبارية بالبحيرة وبنى سويف والمنيا و أسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة.



واضاف خليل انه تم ايضا المرور على محافظات البحيرة والقليوبية والجيزة والغربية للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الموالح والعنب والكمثري وإعطاء التوصيات المناسبة لكل حالة، كذلك المرور علي زراعات النخيل بتوشكي للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة.

واوضح مدير المعهد انه بالنسبة لانشطة الارشاد والتدريب، تم تنفيذ دورة تدريبيه بعنوان ” المكافحة المتكاملة لاهم الامراض الزراعات المحميه بمحافظة الوادي الجديد ” في مركز الخارجة، كذلك تم تنفيذ دورة تدريبيه بعنوان ” الاتجاهات الحديثة لمكافحة الامراض النباتيه في المحاصيل الحقليه والبستانيه بمحافظة الوادي الجديد ” بمركز الداخله، وتنفيذ دورة تدريبيه بعنوان ” تشخيص اهم الامراض التي تصيب اشجار الفاكهه والطرق الحديثة لمكافحتها ” بمقر المعهد بالجيزة، كذلك تم تنفيذ عدد 8 ايام حقل في امراض بعض المحاصيل بمحافظة الوادي الجديد، فضلا عن 11 يوم حقل عن امراض الذرة الشاميه بمحافظات النوباريه ،الاسكندريه ،البحيرة،كفرالشيخ ، الدقهليه ، دمياط ، الاسماعيليه ، السويس ، الغربيه ،المنوفيه ، الشرقيه.

وأشار الى انه تم تدريب حوالي 1655 طالب من الجامعات المصرية المختلفة، على مدار الشهر، حول التقنيات الحديثة للمعهد وعلى الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة وطرق مكافحتها، فضلا عن التقنيات الحديثة للمعهد وعلى الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة وطرق مكافحتها.

وقال خليل انه تم نشر عدد 10 بحوث في مجلات علمية دولية، كذلك تم فحص عدد 546 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية، اضافة الى فحص عدد 117 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، فضلا عن الإشتراك فى أعمال 10 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، وفحص عدد 26 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص عدد 32 طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.