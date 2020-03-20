الزراعة: فحص 428 رسالة تقاوي وبذور مختلفة لبيان خلوها من الأمراض

الزراعة تكشف عن نشاط معهد امراض النبات في فبراير

تمكنت وزارة الزراعة من فحص عدد 428 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل معهد أمراض النبات خلال فبراير، لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

وأكد تقرير صادر عن المعهد أنه تم فحص عدد 51 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة والاشتراك فى أعمال 20 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية وفحص عدد 31 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، فحص عدد 5 طرود بهم بذور مختلفة.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية التقرير الذي أعده د أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات حول حصاد ونشاط المعهد خلال شهر فبراير.

وتضمن تقرير المعهد أنشطة ميدانية على زراعات العتر البلدى بمحافظة القليوبية للوقوف على الحالة المرضية خلال فبراير وزراعات بنجر السكر بالمحافظات المختلفة لرصد الحالة المرضية والخضر بمركز كفر الشيخ.

ولفت التقرير إلي أنه من بين الجولات التي قام بها المعهد المرور على زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة ومحصول الكرفس بمحافظة بنى سويف – قرية بدهل –مركز سمطا، والطماطم فى محافظتى كفر الشيخ والمنيا وزيارة ميدانية لمزرعة دالتكس بشرق العوينات المرور على نباتات الكمون بمحافظة بنى سويف في محطة بحوث سدس.