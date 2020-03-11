«الزراعة» : فحص 1174 عينة من واردات غذائية صينية منذ تفشي وباء كورونا

تلقّى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، حول الإجراءات التي اتخذها المعهد للوقاية من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود وفيروس كورونا.

وأكد التقرير أنه منذ أن أعلنت الصين أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في 30 ديسمبر الماضي بمقاطعة هوبي، وتحديدًا في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية:

1- تجهيز معمل مستوى أمان حيوي متقدم لاستقبال أي عينات مشتبه فيها.

2- توفير جميع وسائل الحماية الشخصية PPE الملائمة لخطورة الفيروس طبقًا للمتطلبات والمعايير الدولية للأمان الحيوي داخل المعامل.

3- تم التواصل بالمعامل المرجعية الدولية لتوحيد طرق الفحص القياسية (SOPS) للفحص الجيني للمرض، مع سرعة تجهيز البادئ المناسب للتشخيص السريع، وكذلك الحامض النووي الخاص بالضوابط الإيجابية.

4- الاتصال الدائم بالزملاء بالمعامل المركزية لوزارة الصحة لتوحيد بروتوكول الفحص الجيني للمرض، وتبادل المعلومات التكنولوجية فيما بينهما.

5- توجيه فريق الطوارئ بالمعهد لمتابعة الوضع الوبائي بدولة الصين ومستجدّات الوضع على مستوى العالم والجديد من المعلومات الوبائية عن مصدر الإصابة وإمكانيات التشخيص.

6- بداية من 29 يناير حتى 10 مارس تم فحص 1174 عينة من واردات غذائية ومستلزمات بيطرية واردة عبر الموانئ والمطارات من الصين والدول المسجل بها الإصابة لتأكيد عدم تلوثها بالفيروس المسبب، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر البيطري، وكانت نتائج الفحص سلبية.

7- بداية من 2 مارس حتى 10 مارس تم فحص عدد 54 مسحات من القطط والكلاب الأليفة، والتي في صحبة المسافرين أو الوافدين؛ للتأكد من كونها غير حاملة للعدوى بالفيروس المسبب، وذلك بناءً على ما تم نشره دوليًّا عن الكشف عن الفيروس في أحد الكلاب المخالطة لمريض في كوريا الجنوبية، وكانت نتائج الفحص المعملي للعينات الواردة للمعهد سلبية.

8- تم تنظيم عدة ورش عمل بالمعهد، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والجهات المعنية للتعريف بالفيروس والموقف الوبائي على الصعيدين الدولي والمحلي، مع عرض خطة وزارة الزراعة للتأهب والاستعداد في حالة ظهور أي أعراض للفيروس.

9- التواصل مع كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ للتعريف بدور المعهد في رصد الفيروس في الواردات والمنتجات الحيوانية، وبحث احتمالات تواجده في بعض الحيوانات الأليفة، وذلك في إطار الصحة العامة وبرنامج الصحة الواحدة المعتمَدة من المنظمات العالمية “OIE,WHO,FAO”.

وشدد وزير الزراعة على كل قطاعات الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود من خلال الحيوانات الحية واللحوم المستوردة عبر المطارات والموانئ والمحاجر والمنافذ البرية.