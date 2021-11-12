اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: فحص وعلاج 4275 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت لجنة من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسه الدكتور محمد حجازي القائم…

الصاوي أحمد 7:46 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 7:46 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت لجنة من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسه الدكتور محمد حجازي القائم باعمال مدير المعهد وبمشاركه معاهد الصحة الحيوانيه بالمركز وصندوق التامين على الماشيه و مديريه الطب البيطري بسوهاج ممثلة للهيئه العامه للخدمات البيطريه بعمل 6قوافل بيطريه لـ 6 قري بمحافظة سوهاج ( قرية المدمر، أولاد سلامة ، الغريزات ، بيت داوود، برديس ، سفله ) في الفترة من 6 / 11حتي 11 / 11/ 2021.

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وقال “حجازي” إن إجمالي الأعداد التي تم فحصها 4275 حيوان وكان بيانها كالآتي: تم علاج الطفيليات الداخلية والخارجية لنحو 1248 حيوانا وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ 1004 حيوانات وتم تحصين 1213 حيوانا بالتحصينات غير السارية وتم فحص الحيوانات للعشار وفحص وعلاج تناسلي وفحص بجهاز الموجات الفوق صوتية وتلقيح الجاهز منها لـ 757 حيوانا وتم عمل 43 عملية جراحية وتم فحص وتقييم 5 من الطلائق المستخدمة للتلقيح بالقري .

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كما تم تدريب 33 من الأطباء البيطريين بالمديرية علي التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج والتلقيح الاصطناعي، كما تم عمل ندوات إرشادية للمربين عن أهمية التأمين علي الماشية وطرق رفع الكفاءه التناسلية للماشية وتم أخذ العينات لفحصها معمليا وستسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة وذلك ضمن دور المعهد ومعهد الثروة الحيوانية ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.

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بقلم الصاوي أحمد

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