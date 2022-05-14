«الزراعة» : فحص وتحليل وشحن أول مركب قمح هندي إلى مصر

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بنتائج قيامه بالإشراف على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندي يتم شحنها من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر.



حيث قام العطار بالإشراف على فحص القمح قبل شحنه من خلال مفتشي الحجر الزراعي المصري وسحب عينات وتحليلها في أحد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الفحص الحجري الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل علي المركب.



وقد أكد العطار أن نتائج التحاليل أشارت إلى الجودة العالية للقمح الهندي والذى تعدت نسبة البروتين فيه الـ 14% مع نسبة رطوبة أقل من 9%، بالإضافة لمطابقته لكافة المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطابقه مع كافة اشتراطات الحجر الزراعي المصري، حيث تأكد خلوه من جميع الآفات الحجرية ذات الاهتمام من الجانب المصري، إضافة إلى زراعته في مناطق خالية من الأمراض الحجرية الخطيرة.



وكان وزير الزراعة قد أصدر قرارا بسفر “العطار” على رأس لجنة من مفتشي الحجر الزراعي إلى الهند للإشراف على فحص وشحن أول قمح واردة من الهند والتي تصل إلى 55 ألف طن.