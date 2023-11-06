«الزراعة»: فحص مليون و56 ألف طن بطاطس مخصصة للتصدير منذ بداية العام

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت حوالي مليون و 56 ألف طن، بإجمالي 41020 عينة.

وأكدت مدير المشروع، أنه تم خلال شهر أكتوبر الماضي، فحص حوالي 271 عينة، بكمية إجمالية بلغت 8266 طنا، وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول العربية والافريقية.

وأشارت نجلاء بلابل وفقًا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، ان كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم 2023-2024 بلغت 246 الف طن، بإجمالي عدد عينات 12404عينة.

بينما بلغ اجمالي عدد العينات والكميات التي تم فحصها من تقاوي البطاطس المستوردة استعدادا لموسم 2023-2024 32 طن، باجمالي عدد عينات 18 عينة، من بينها 13 عينة تم فحصها خلال شهر اكتوبر بكمية بلغت حوالي 23 طن.

وفيما يتعلق باعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت بلابل انه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلا عن، مراجعة البيانات المرسله من التابلت إلى منصه إعداد وإستقبال البيانات لكلا من : استمارات (خروج تقاوي البطاطس من الثلاجات) تمهيدا لإنباتها، استمارات شحن تقاوي بطاطس الكسر المحلي لزراعتها داخل الأكواد بالمناطق الخالية، وإستمارات زراعات العروة الشتوية ” العروة التصديرية” ، فضلا عن استمارات تأسيس الأراضى الجديدة لضمها لملفات المناطق الخالية، إصدار تقارير ومؤشرات لتقييم أداء مهندسي المناطق الخالية خلال الموسم، كذلك إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات (116 ثلاجة).

كما تتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع وأرقام الأكواد الناتجة منها تلك التقاوي، لافتة إلى أنه تم أيضًا تحميل 730 صورة فضائية خلال شهر أكتوبر، بما يعادل 678 ألف كم مربع ليصبح الإجمالى 990 صورة فضائية بما يعادل 809 ألف كم مربع، وذلك لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية.

وأشارت مدير المشروع إلى أنه تتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية اليومية، وكذلك إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية، بما يعادل 4 حوشه, 287 كود بمساحة 22 ألف فدان إلى الاّن، فضلا عن اجراء تحليل ملوحة التربة بإستخدام تقنية الاستشعار عن بعد للأكواد التي سيتم زراعتها للعروة التصديرية للموسم الجديد.