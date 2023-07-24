الزراعة : «فحص التقاوى» تتابع حقول إكثار الذرة الشامية في 9 محافظات

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة استمرار العمل في القطاعات الخدمية بالوزارة خلال الأعياد والإجازات الرسمية حتى لا تتعطل مصالح المواطنين والمزارعين

وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

أكد الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، أن المركز خلال فترة إجازة العام الهجرى وثورة يوليو واصل العمل على مدار الساعة للفحص والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن فروع المركز تقوم بمهامها في سحب العينات بالموانئ بصورة طبيعية حرصا علي سرعة إنهاء إجراءات النقل والتخزين خارج الدائرة الجمركية ثم تقوم إجراء التحاليل اللازمة وإصدار النتائج بسرعة.

وفي سياق متصل تواصل الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى متابعة العمل على حقول إنتاج تقاوى الذرة الشامية ومحطات إعداد التقاوى علي كافة المحافظات خلال فترة الإجازات وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد فى مواقع العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية.



حيث أكد د أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أن عدة لجان على مستوى الجمهورية قامت بالمرور على حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية لمتابعة عملية التطويش ومتابعة محطات إعداد التقاوى ومحال الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس بالمحافظات (بنى سويف – الفيوم – المنوفية – الغربية – البحيرة – المنيا – الشرقية – كفرالشيخ – الدقهلية……….).



وأوضح البيان أنه كما تم التنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظة على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة لإزالة أى عقبات تواجه سير العمل.