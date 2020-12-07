الزراعة : فتح 40 سوقا خارجيا أمام الحاصلات خلال عامين

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي فتح 40 سوقا خارجيا أمام جميع صنف خضر وفاكهة، وكان آخرها السوق الياباني أمام الموالح خلال العامين الماضيين، وأهم الدول هي الصين وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وصربيا والبرازيل والأرجنتين.

وأوضح التقرير أن منهم 8 أسواق جديدة خلال أزمة كورونا وشهدت الأسواق الأجنبية والعربية حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية على الرغم من أزمة كورونا واهم المنتجات التي تم فتح السوق أمامها هي الموالح والعنب والرمان والبصل والثوم وغيرها .

وأكد الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي لـ”المال”، أنه بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة وفقا للقرار الوزارى المشترك بين وزارتى الزراعة والتجارة، ساهم فى ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التى تتطلبها هذه الأسواق

يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت عن بدء منظومة تكويد جديدة تعتمد على استخدام بيانات الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية، لضمان الشفافية ووقعت البرتوكول الأول مع شركة محاصيل مصر الرقمية لتكويد مزارع الرمان لتكون أول محصول خلال سبتمبر الماضي، وتم الإعلان عن تكويد 2265 مزرعة في أسيوط والشرقية والبحيرة.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 25 نوفمبر الماضي حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح،البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الحجر الزراعي.