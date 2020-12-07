اقتصاد وأسواق

الزراعة : فتح 40 سوقا خارجيا أمام الحاصلات خلال عامين

نجحت وزارة الزراعة في فتح 40 سوقا للتصدير
الصاوي أحمد 8:16 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 8:16 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي فتح 40 سوقا خارجيا أمام جميع صنف خضر وفاكهة، وكان آخرها السوق الياباني أمام الموالح خلال العامين الماضيين، وأهم الدول هي الصين وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وصربيا والبرازيل والأرجنتين.

وأوضح التقرير أن منهم 8 أسواق جديدة خلال أزمة كورونا وشهدت الأسواق الأجنبية والعربية حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية على الرغم من أزمة كورونا واهم المنتجات التي تم فتح السوق أمامها هي الموالح والعنب والرمان والبصل والثوم وغيرها .

اقرأ أيضا  الزراعة: إحباط تهريب 6 طرود ببغاوات نادرة في مطار القاهرة

وأكد الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي لـ”المال”، أنه بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة وفقا للقرار الوزارى المشترك بين وزارتى الزراعة والتجارة، ساهم فى ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التى تتطلبها هذه الأسواق

يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت عن بدء منظومة تكويد جديدة تعتمد على استخدام بيانات الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية، لضمان الشفافية ووقعت البرتوكول الأول مع شركة محاصيل مصر الرقمية لتكويد مزارع الرمان لتكون أول محصول خلال سبتمبر الماضي، وتم الإعلان عن تكويد 2265 مزرعة في أسيوط والشرقية والبحيرة.

اقرأ أيضا  من خلال 6 قوافل بيطرية في قنا.. الزراعة : فحص وتحصين 4 آلاف رأس ماشية مجانا

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 25 نوفمبر الماضي حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح،البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الحجر الزراعي.

اقرأ أيضا  الزراعة تبدأ مفاوضات تصدير المانجو إلى الصين
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

«المالية» : 971 مليار جنيه إصدارات أدوات الدين الحكومية في 3 أشهر

منى عبدالباري 7:07 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

«فرنسا شريك اقتصادي بالغ الأهمية لمصر» .. «الإحصاء» يستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين

سمر السيد 6:27 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

«الزراعة» تنتهي من عصر 90 ألف كيلو لأصناف الزيتون بمطروح

الصاوي أحمد 6:19 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

«صناعة البرلمان» تعلق على ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 39.221 مليار دولار في نوفمبر

ياسمين فواز 6:10 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

«المالية»: 5.4% انخفاضًا بمصروفات خدمة الدين الحكومي خلال 3 أشهر

منى عبدالباري 6:09 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

وزارة المالية: 42% نموا فى حصيلة ضريبة الدخل خلال 3 أشهر

منى عبدالباري 4:47 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20