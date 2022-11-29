«الزراعة»: فتح 14 سوقًا دولية أمام صادرات 18 صنفًا

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ، ممثلة فى الحجر الزراعى، عن فتح 14 سوقًا دولية جديدة أمام 18 صنفًا من المنتجات المصرية المختلفة خلال العام الحالى من بينها الصين والولايات المتحدة والأردن وجنوب إفريقيا، ليصل عدد الأسواق التى تم فتحها منذ 2018 إلى 75 سوقًا.

وكشف التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أنه تم فتح السوق الصينية أمام الرمان، والأردنية أمام اللفت والشمندر وشتلات المانجو، والأمريكية أمام منتجات البصل والخرشوف والكرات.

وكشف التقرير أنه تم فتح السوق الجنوب أفريقية أمام صادرات مصر من التمور، ودول جوادالوب ومارتينيك وجويانا الفرنسية أمام صادرات الموالح المصرية، وفنزويلا لـلكاموميل وشتلات المانجو للبنان والموز والتمور إلى أوزبكستان وألياف الكتان إلى باكستان ، والنيوزلندية أمام الموالح والفواكه المجففة لتشيلى وسوق النعناع والبقدونس والريحان للأورجواى.

يذكر أن فتح أى السوق أمام المنتجات الزراعية المصرية يتطلب التقدم بطلب من الحجر الزراعى المصرى ثم البدء فى استكمال الإجراءات الفنية التى قد تصل إلى 10 سنوات.

وأكد الدكتور أحمد العطار، مدير إدارة الحجر الزراعى، أن السبب فى زيادة الصادرات الزراعية بنسب متتالية خلال السنوات الأربع الماضية هى التزام المزارعين بتعليمات الحجر الزراعى وفتح أسواق جديدة وتطبيق منظومة تتبع الصادرات.

وأوضح «العطار» فى تصريحات لـ«المال» أن ما يميز الأسواق التى تستقبل المنتجات المصرية هى تنوعها بين قارات العالم، وهو ما يشير إلى عدم تأثيرها بكارثة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر أن تقرير سابق لوزارة الزراعة كشف أن إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى نوفمبر الحالى بلغ حوالى 5 ملايين و615 ألفا و533 طنا، بزيادة قدرها 471 ألفا و595 طنا على نفس الفترة من العام الماضى الذى بلغت حوالى 5 ملايين و143 ألفا و938 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح «التقرير» أنه بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و673 ألفا و730 طنا، إضافة إلى تصدير 863 ألفا و231 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وأفاد التقرير أنه تم تصدير 431 ألفا و469 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتلت الفاصوليا المركز الرابع بإجمالى 165 ألفا، والعنب خامسًا بإجمالى 154 ألفا و10 أطنان.

وذكر التقرير احتلال صادرات الرمان على المركز السادس بإجمالى 131 ألفا و250 طنا، بينما جاءت البطاطا سابعًا بإجمالى 122 ألفا و590 طنا، تليها ثامنا المانجو بإجمالى 66 ألفا و905 أطنان.