الزراعة: فتح سوق للعنب المصري في الصين

الصاوي أحمدأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح سوق جديدة للعنب المصري في الصين، من المزارع المصرية التي اعتمدها الجانب الصيني خلال زيارته الأخيرة لمصر.وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإدارة الصينية وافقت رسمياً على قيام مصر بتصدير محصول العنب إلى دولة ا

الصاوي أحمد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح سوق جديدة للعنب المصري في الصين، من المزارع المصرية التي اعتمدها الجانب الصيني خلال زيارته الأخيرة لمصر.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإدارة الصينية وافقت رسمياً على قيام مصر بتصدير محصول العنب إلى دولة الصين، بداية من اليوم، وذلك من خلال المزارع ومحطات التعبئة المصرية التي اعتمدها الجانب الصيني من خلال زيارته الميدانية لجمهورية مصر العربية مؤخراً.

وأكد البنا أن الوفد الصيني تأكد خلال عدد من الزيارات الميدانية قام بها لعدد من مزارع العنب المصرية ومحطات التعبئة، من سلامة كافة الإجراءات الرقابية والمعملية والمتابعة للمحصول، وهو ما يؤكد أيضاً جودة العنب المصري، وتمتعه بثقة كبيرة في الأسواق الخارجية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يأتي في إطار قيام الوزارة وأجهزتها المختلفة، بالدور المنوط بها في النهوض بقطاع الزراعة، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها بالخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بشئون تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى دول العالم.

وفي سياق متصل، أعرب السفير ممدوح سالمان، الوزير المفوض رئيس المكتب الاقتصادي لسفارة مصر في بكين، عن خالص الشكر على الجهود التنسيقية المبذولة من وزارة الزراعة والأجهزة التابعة لها، والتي أسفرت عن دخول العنب المصر للسوق الصينية.