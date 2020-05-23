الزراعة: غرفة عمليات خلال إجازة العيد وخط ساخن لتلقي الشكاوى على مدار العام

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل غرفة عمليات للوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك برئاسة المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.

وأكد بيان الزراعة أن غرفة العمليات تضم عضوية ممثلين عن قطاعات الوزارة الخدمية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها وإزالة أي تعديات في مهدها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت بيان الزراعة أنه كما تتابع غرفة عمليات وزارة الزراعة منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظا على حياة المواطنين، وكذلك متابعة عمليات حصاد محصول القمح.

وقرر الوزير أيضا تخصيص خط ساخن برقم مختصر (19561)، إضافة إلى الرقمين 01111866711- 01111866710 وخدمة الواتس اب. للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي خلال إجازة العيد وأيضا تلقى استفسارات واقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار العام والمتعلقة بكافة قطاعات الوزارة المتخلفة .

وشدد وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتفاعل مع مشاكل المواطنين والمزارعين والمربين وسرعة حلها.