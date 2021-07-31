الزراعة: علاج وفحص 4000 حيوان مجانا لصغار المربيين في القليوبية



اختتم فعاليات القافلة البيطرية المجانية التي أقيمت في القليوبية خلال الفترة من 25 إلي 29 يوليو 2021، التي نظمها معهد التناسليات، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، ومعهد الإنتاج الحيواني، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وهيئة الخدمات البيطرية وتمويل من برنامج “ADP”.



وقال هانى حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية إنه تم خلال القافلة فحص وعلاج وتحصين 4011 حيوانا تابعة لصغار المربيين، وهي “1135 حيوانا تم فحصهم وعلاجهم تناسليا، و1547 حيوانا تم علاجهم باطنيا، وتم علاج 730 حيوانًا من الطفيليات الداخلية والخارجية، وتم تحصين 570 حيوانًا بتحصينات ضد الأمراض التنفسية واللاهوائيات وإجراء 20 عمليه جراحية.

وأكد هاني أنه تم فحص عدد 9 طلائق جاموسي وبقري، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 23011 من صغار المربيين كما تم تدريب عدد 18 طبيبًا بيطريًا من أبناء، محافظة القليوبية علي التقنيات الحديثة في الطب البيطري، وزارت القافلة قري مراكز طوخ، وقليوب، والقناطر الخيرية، وشبين القناطر، وبنها الأكثر احتياجا.