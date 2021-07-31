اقتصاد وأسواق

الزراعة: علاج وفحص 4000 حيوان مجانا لصغار المربيين في القليوبية

أعلنت وزارة الزراعة عن تحصين الماشية مجانا بالقليوبية
الصاوي أحمد 2:31 م, السبت, 31 يوليو 21 2:31 م, السبت, 31 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك


اختتم فعاليات القافلة البيطرية المجانية التي أقيمت في القليوبية خلال الفترة من 25 إلي 29 يوليو 2021، التي نظمها معهد التناسليات، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، ومعهد الإنتاج الحيواني، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وهيئة الخدمات البيطرية وتمويل من برنامج “ADP”.


وقال هانى حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية إنه تم خلال القافلة فحص وعلاج وتحصين 4011 حيوانا تابعة لصغار المربيين، وهي “1135 حيوانا تم فحصهم وعلاجهم تناسليا، و1547 حيوانا تم علاجهم باطنيا، وتم علاج 730 حيوانًا من الطفيليات الداخلية والخارجية، وتم تحصين 570 حيوانًا بتحصينات ضد الأمراض التنفسية واللاهوائيات وإجراء 20 عمليه جراحية.

اقرأ أيضا  وزير الزراعة يبحث مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان التعاون المشترك

وأكد هاني أنه تم فحص عدد 9 طلائق جاموسي وبقري، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 23011 من صغار المربيين كما تم تدريب عدد 18 طبيبًا بيطريًا من أبناء، محافظة القليوبية علي التقنيات الحديثة في الطب البيطري، وزارت القافلة قري مراكز طوخ، وقليوب، والقناطر الخيرية، وشبين القناطر، وبنها الأكثر احتياجا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

وزير الزراعة يشدد على متابعة منظومة الأسمدة وكارت الفلاح

الصاوي أحمد 3:04 م, السبت, 31 يوليو 21

صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمتا الصحة والتجارة تطلق موقعًا لمعلومات لقاحات كورونا

سمر السيد 2:55 م, السبت, 31 يوليو 21

الزراعة : التفتيش على 229 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية خلال يوليو

الصاوي أحمد 2:41 م, السبت, 31 يوليو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 31-7-2021 وعيار 21 يفقد 5 جنيهات

عمر سالم 11:42 ص, السبت, 31 يوليو 21

المالية: إبقاء موديز على التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المؤسسة الدولية

منى عبدالباري 11:26 ص, السبت, 31 يوليو 21

«الإسكان» تدرس عرضا لإنشاء مستشفى خاص فى العاصمة الإدارية

المرسي عزت 10:52 ص, السبت, 31 يوليو 21