الزراعة: علاج وفحص 1900 رأس ماشية مجانًا لدى 994 من صغار المربين بالأقصر

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية فى الأقصر من يوم 9 /11/ 2023 حتى 11 /11/ 2023 وقد جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحى الأقصر، لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربين.

وقد صرح الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، بأن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالأقصر وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 254 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 597 وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد 645 حالة وتم عمل 41 عمليه جراحية وتم تحصين 402 بالتحصينات غير سيادية بإجمالى 1939 حالة لدى 994 من صغار مربى الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د. يهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية.