«الزراعة»: علاج وفحص أكثر من 8000 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة الفيوم

في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع د. محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بدأ تنفيذ قافلة بيطرية في محافظة الفيوم يوم 8 يوليو 2023 لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربّين.

‏وقال د. مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 821 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1530، وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع لعدد 2585 حالة، وعلاج الطفيليات الخارجية والرش لعدد 3191، وتم عمل 24 عمليات جراحية بعدد إجمالي8151 حالة لدى 3418 من صغار المربِّين والفلاحين.