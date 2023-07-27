«الزراعة» :علاج وفحص أكثر من 5900 رأس ماشية مجانا لصغار المربين ببني سويف في إطار «حياة كريمة»

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في محافظة بني سويف من يوم22 حتي 27 يوليو الحالى لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز، مشيرا إلى أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 775 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 2126 وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع لعدد 1992حالة وتم عمل 28عمليات جراحية وتم تحصين 1109بعدد اجمالي 5967 حالة لدي 3920 مستفيد من صغار المربيين والفلاحين.