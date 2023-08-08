«الزراعة»: علاج وفحص أكثر من 3800 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة القليوبية

أكدت وزارة الزراعة تنفيذ قافلة بيطرية في القليوبية من يوم 5 حتى 8 أغسطس 2023 لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

‏وقال ا. د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 364 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1299 وعلاج الطفيليات الدخلية والتجريع لعدد 1259 حالة وتم عمل 27 عمليات جراحية وتم تحصين 947 بعدد إجمالي 3896 حالة لدى 2027 مستفيد من صغار الفلاحين ومربي الماشية.