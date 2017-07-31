الزراعة: طلب لبنان فحص المانجو المصرية لا ينتهك سيادتنا

- بيروت تستحوذ على 10 %من صادرات البطاطس المصرية - باسل الخياط : العلاقات الزراعية مع لبنان جيدة "ولن يتم التضحية بها" - مزارعو ومصدرو المانجو يحققون عائدات جيدة بعد التعويم الصاوي أحمدتوقع حسين الحناوي رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، ألا تتأثر صادرات

– بيروت تستحوذ على 10 %من صادرات البطاطس المصرية

– باسل الخياط : العلاقات الزراعية مع لبنان جيدة “ولن يتم التضحية بها”

– مزارعو ومصدرو المانجو يحققون عائدات جيدة بعد التعويم

الصاوي أحمد

توقع حسين الحناوي رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، ألا تتأثر صادرات مصر من المانجو إلى لبنان، بعد طلب وزير الزراعة اللبناني غازي زعتر فحص المانجو المصرية قبل التصدير.

وتابع :”القرار طبيعي ومعمول به في عدة دول ولا ينتهك سيادتنا”.

وتقوم الزراعة حاليا بتسجيل المزارع التصديرية المصرية وتطبيق معايير السلامة والجودة العالمية “الجلوبال جاب ” أو ما يعرف بالممارسات الزراعية الجيدة، لضمان جودة الصادرات.

وتابع الحناوي لـ”المال” :”من الممكن أن يتم تنظيم زيارات ميدانية للمزارع بالتنسيق بين الطرفين من رجال الأعمال المصرين واللبنانين، خاصة وأن المزارع التي تصدر للخارج تتميز بجودة منتجاتها وتوافقها مع المعايير الدولية المعتمدة”.

وأكد الحناوي أن المصدرين لن يرفضون تلك الأجراءت حفاظا علي تحقيق المستهدف من التصدير للبنان وغيرها، مشيرا إلى أن جميع المزارع المصرية التي تصدر للخارج حاصلة على أكواد خاصة بها ومسجلة في وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة .

ووافقه الرأي باسل خيال مدير مركز المعلومات بالاتحاد، متوقعا ألا تتأثر صادرات المانجو، مشيرا إلى أن بيروت استحوذت على 10 % من صادرات البطاطس المصرية خلال العام الماضي، كما تستورد كميات كبيرة أيضا من البصل.

ولفت خيال إلى أن لبنان تصدر لمصر في المقابل كميات كبيرة من التفاح اللبناني الشهير، مضيفا أن العلاقات الزراعية بين الجانبين على أعلي مستوى “ولن يتم التضحية بها” .

وأكد خيال أن مزارعو ومصدرو المانجو يحققون عائدات جيدة حاليا بعد تحرير سعر الصرف خلال العام الماضي، حيث يبلغ قيمة الكيلو جرام حاليا في الأسواق الدولية 36 جنيها – الدولار يساوي 18 جنيها – في مقابل 17 جنيها قبل تحرير سعر الصرف (8.5 جنيه) مع استمرار نفس سعره عند 2 دولار في الخارج، مشيرا إلى أنه تم تصدير 25 ألف طن من المانجو خلال العام الماضي في مقابل 50 ألف طن يستهدف تصديرها الموسم الجاري .

يذكر أن لبنان استوردت نحو 4.2 ألف طن مانجو خلال الموسم الماضي من مصر .

وكان وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر طلب اعتماد الشركة الدولية للاعتماد والجودة لفحص حقول المانجو المصرية قبل تصديرها إلى بيروت.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن مصر تضع كافة الاحتياطات والشروط التي تضمن وصول منتجات خالية من الأمراض النباتية ومتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة إلى الدول المصدر لها الخضراوات والفاكهة المصرية خاصة بعد العمل على تطوير منظومة الرقابة على صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى الخارج وفقا للقرار الصادر عن وزيري الزراعة والصناعة.

وقالت المصادر إن مصر صدرت العام الماضي نحو 4200 طن من المانجو إلى لبنان وحدها، مشيرا إلى أن مصر منحت تسهيلات لدخول التفاح اللبناني إلى القاهرة في إطار تنمية الشراكة التجارية بين البلدين .