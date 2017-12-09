الزراعة: طلبنا من السعودية بحث استئناف استيراد الفراولة والفلفل من مصر

الصاوي أحمدأكد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون المتابعة والمشرف على قطاع الحجر الزراعي أن وزارة الزراعة طلبت رسميا من السعودية قبل أيام ، حضور وفد زراعي فني من المملكة لبحث استئناف تصدير الفراولة والفلفل مرة أخرى .و أوضح الحداد لـ"المال"أن لجنة وزارة الزراعة والمجلس التصديري لل

الصاوي أحمد

أكد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون المتابعة والمشرف على قطاع الحجر الزراعي أن وزارة الزراعة طلبت رسميا من السعودية قبل أيام ، حضور وفد زراعي فني من المملكة لبحث استئناف تصدير الفراولة والفلفل مرة أخرى .

و أوضح الحداد لـ”المال”أن لجنة وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، كانت قد سافرت إلى المملكة وتفقت مع الجانب السعودي على ذلك خلال الجولة التي قامت بها اللجنة مؤخرا

وكشف أن هذه اللجنة كانت برئاسته وتم الاجتماع مع وزير الزراعة السعودية وعدد من قيادات المملكة ذات الصلة .

وتوقع الحداد أن يتم استئناف تصدير الفراولة والفلفل مرة أخرى إلى السعودية عقب وصول الوفد الفني ومن المتعارف علي أن تنظيم زيارات ميدانية للمزارع التصديرية ومحطات التعبئة والتغليف فضلا عن الاجتماعات الفنية في أروقة الوزارة كدليل فني علي جودة الصادرات الزراعية .

و أوضح الحداد أنه لم يتم إبلاغنا بموعد وصول وفد المملكة حتى الآن، متوقعا أن الاجتماع سيكون في نهاية الشهر الجاري.

و أكد الحداد أنه سيتم إطلاع الجانب السعودي،وإيفاءه بكل الإجراءات الجديدة التي تم استحدثتها مصر لضمان جودة الصادرات ومن أهمها تطبيق معايير الجلوبال جاب أو الممارسات الزراعية الجيدة وغيرها من المعايير المنضبطة لتوفير مناخ مواتي لعودة التبادل التجاري.

كما تعتبر شهادة الجلوبال جاب شهادة معترف بها دوليا و دليل علي جودة الصادرات الزراعية ومطابقتها للمواصفات العالميه.

وتوقع مصطفي النجاري، أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية استئناف تصدير الفراولة والفلفل مرة أخرى إلى السعودية قريبا عقب استكمال إجراءات تطبيق مصر لشروط المملكة الجديدة التي التزمت مصر بتطبيقها.

ووفقا للنجاري فإن مصر طلبت رسميا حضور وفد فني سعودي لاستكمال الإجراءات ولكن لم يتحدد موعد حتى الآن، متوقعا أن يحضر الوفد في أواخر الشهر الجاري بمقر وزارة الزراعة.

وكانت المملكة العربية السعودية حظرت إستيراد الفراولة والفلفل من مصر في العام الماضي على خلفية وجود نسبة مخالفة لمتبقيات المبيدات في بعض الشحنات ،كما نجحت وزارة الزراعة في رفع حظر الكثير من المحاصيل الزراعية لبعض الدول مثل الاردن والكويت والامارات والبحرين واستراليا وغيرها .

وأكد وزير الزراعة الأسبوع الماضي أن هناك زيادة في صادرات الحاصلات الزراعية من بداية العام إلى نوفمبر الماضي بنحو 500 ألف طن لتصل لـ 4.8 مليون طن في مقابل 4.3 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.