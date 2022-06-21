«الزراعة»: طرح 97 ألف طن تقاوى ذرة خلال الموسم الجارى

كشف الدكتور حاتم إبراهيم، مدير إدارة التقاوى بوزارة الزراعة، أن هناك إقبالا على زراعة الذرة الصفراء بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتطبيق الزراعة التعاقدية على المحصول لصالح اتحاد منتجى الدواجن بحد أدنى للأسعار 6000 جنيه للطن.

وأضاف إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم طرح 97 ألف طن من تقاوى هجين الذرة تقريبا، منذ مارس الماضي، وجارٍ استكمال الموسم إلى نهاية يوليو المقبل.

وكشف إبراهيم أن غالبية التقاوى الهجينة المتداولة فى السوق هى من إنتاج القطاع الخاص مشيرا إلى أن سعر عبوة التقاوى بوزاة الزراعة فى المنافذ يتراوح بين 160 إلى 200 جنيه، مقابل 500 جنيه لنفس العبوة التابعة لماركات خاصة.

وكشف أنه تم التواصل مع وزير الزراعة والتأكيد على استمرارية دعم المزارعين وطرح التقاوى فى المنافذ الحكومية بمقرات الإدارة بالمحافظات، مشيرا إلى أن هذة التقاوى تتعاقد عليها وزارة الزراعة مع مزارع خاصة مثل مشروع مستقبل مصر وغيرها.

وأوضح أنه تم تسويق %100 من تقاوى الذرة المتداولة فى الأسواق حتى الآن، بما فيها التقاوي، بمنافذ وزارة الزراعة.

وقال النوبى أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، فى بيان له أمس، إن الذرة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية فى البلاد والتى تعمل الدولة على النهوض بزراعتها والتوسع فيها، مع توفير بذور وتقاوى عالية الإنتاجية ومعتمدة وفى الوقت نفسه مبكرة النضج بهدف النهوض بمستوى المحصول وتحسين إنتاجية الفلاحين.

وأشار الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين إلى أن الكثير من المزارعين اشتكوا من عدم توافر تقاوى الذرة فى الجمعيات الزراعية وهو ما يجب الالتفات إليه والسعى لحله مع استمرار موسم زراعة الذرة فى المحافظات، موضحا أن الوزارة قد أعلنت توافر التقاوى للموسم الصيفى وحددت العديد من الأصناف بأسعار مناسبة مع بداية الموسم.

وطبقا لإدارة التقاوى بالوزارة فإن عبوة تقاوى الذرة الشامية هجين فردى 200 جنيه لوزن 5 كيلو جرامات، بينما تسجل العبوة 7 كيلوجرامات 160 جنيها للهجين الثلاثية.

وأكد تقرير صادر عن نقابة الفلاحين أن هناك إقبالا على زراعة محصول الذرة بمختلف أنواعه مثل الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة، خاصة مع تطبيق الزراعة التعاقدية على الذرة الصفراء بسعر ضمان 6000 جنيه للطن، مع الشراء بسعر اليوم طبقا للعقود بين الزراعة وشركات الدواجن.