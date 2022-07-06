«الزراعة» : طرح لحوم بأسعار مخفضة في 171 منفذا ثابتا للمواطنين (فيديو)

أكد محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تسعى لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وتم طرح لحوم فى 171 منفذًا ثابتًا ومجموعة من المنافذ المتحركة، وضخّ كميات إضافية من اللحوم فى جميع المنافذ بأسعار مناسبة.

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم على فضائية دي إم سي: هناك تنوع فى الأسعار التى تعتبر مناسبة جدًّا للمواطنين، موضحًا أن الأسعار تبدأ من 64 جنيهًا لرءوس الجاموس الحي، وتصل إلى 75 جنيهًا بالنسبة للضأن.

وأضاف القرش أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها مدرية الطب البيطرى، وتم اتخاذها لحماية المواطنين؛ منها الرقابة على الشوادر الخاصة لفحص اللحوم ومدى صحتها.

وتابع القرش أن هناك تكليفات من الوزارة لمديريات الزراعة والطب البيطرى فى كل الوحدات والإدارات والجمعيات الزراعية وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق والشوادر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان سلامة اللحوم.