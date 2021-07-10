الزراعة: ضخ 30 طن لحوم بمنافذها يوميًا



أكد الدكتور أحمد فتحي، مدير عام إدارة التسويق بقطاع الزراعة المحمية، أنه يتم ضخ نحو 30 طن لحوم بلدية في المنافذ بواقع 1000 كيلو في المتوسط لكل منفذ، حسب احتياج المنفذ حيث يتم تخصيص عجلين لكل منفذ .

وبدأ 30 منفذا تابعا لوزارة الزراعة في ضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدية والسودانية والضاني للبيع للمستهلك القطاعي، في المنافذ، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك بشكل يومي؛ حيث يتم ضخ 15 طن لحوم سودانية مبردة، ولحم ضاني بواقع 300 رأس يوميا، واللحم عجالي بواقع 60 عجلا يوميا بمتوسط اوزان 500 كيلو للعجل الواحد.

وأوضح فتحي في تصريحات خاصة لـ “المال”أنه يتم ضخ لحم ضاني يوميا في المنافذ بكميات تصل إلى 10 خراف يوميا (لحم) لوزن يتراوح بين 70 و80 كجم للرأس، فضلا عن ضخ نصف طن لحم سوداني مبرد يوميا في المنافذ التابعة لقطاع الزراعة المحمية .

وأوضح فتحي أن سعر اللحم السوداني 75 جنيها، والبلدي 110 جنيهات، والضاني 125 جنيها في المنافذ.

واستعدت وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج الحيواني لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر توفير حجز أضاحي العيد في بعض المنافذ والمحطات التابعة لقطاع الإنتاج؛ حيث بدأ الحجوزات في المحافظات.

وقال المهندس سعيد دسوقى، مدير عام الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة إن الوزارة استعدت لتقديم اللحوم في المنافذ المختلفة حيث يتم طرح الكيلو الكندور عالي الجودة بسعر 115 جنيها، والمتوسط 110 جنيهات وهو اقل بقيمة 20 إلي 30 جنيها مقارنة بالسوق.

وأوضح الدسوقي أنه يتم طرح الأضاحى للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى من خلال منظومة متبعة ومنظمة من قبل الحكومة، ويقومون ببيع الأضاحى عبر منافذ الوزارة حيث تم البدء بمحافظة كفر الشيخ ، سوهاج .

وأضاف مدير عام الانتاج الحيوانى بوزارة الزراعة أن الوزارة استعدت لاستقبال عيد الاضحى من خلال الاعلان عن استمرار سير العمل خلال العشر الاوائل من ذي الحجة ،كما تم الاستعداد منذ 6 أشهر، عن طريق تجهيز الحيوانات وتثمينها وعمل التحصينات اللازمة للوصول به لمستوى جيد للحوم والتى تم طرحها للبيع بأسعار 60 جنيها للأغنام و57 للبقرى و 50 للجاموس.

وأشار إلى أن الأضاحى لها رقم وسجلات لدى الوزارة عن سلالات الأب والأب للأضحية مع إعطاء الأضحية كل التحصينات الدورية من الهيئة العامة للطب البيطرى إلى جانب متابعة الأطباء البيطريين لكل التحصينات والأدوية التى يتم إعطائها للحيوانات .

أكد د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن د ايمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر يرافقه مديرو عموم المجازر والتفتيش علي اللحوم بالهيئة يقومون يوميا بالمرور على المجازر لمتابعة مدى إستعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه ومراعاة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالمجازر وكذلك مراعاة الإجراءات الخاصة بالرفق بالحيوان وعدم استخدام القسوة أثناء الذبح.

‏واضاف محمود أن المجازر تقوم بذبح الاضاحي وتقديم الرعاية البيطرية مجانا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحد من الذبح في الشوارع للحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة من التلوث.

مشيرا إلى توجيهات وزير الزراعة بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم الاسماك والدواجن استعدادا للعيد، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة.