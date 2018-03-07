الزراعة: ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الصاوي أحمدأوضح تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما ضبط من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال اليومين الماضية، بلغ 9 أطنان و656 كجم في 11 محافظة.وأكد التقرير أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة ا

الصاوي أحمد

أوضح تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما ضبط من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال اليومين الماضية، بلغ 9 أطنان و656 كجم في 11 محافظة.

وأكد التقرير أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين.

وأشار إلى أن الكميات المضبوطة، بمحافظات الفيوم والمنيا والبحيرة والقليوبية وأسيوط والبحر الأحمر، والجيزة والإسكندرية، الدقهلية، سوهاج، الأقصر، وتحرير 61 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وشدد الدكتور عبد المنعم البنا ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.

ووجه البنا بعدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً إلى أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.