الزراعة: ضبط 7322 عبوة مبيدات مغشوشة في 30 يوما

الصاوى أحمدكشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، عن إن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 مارس حتى 20 ابريل الحالي، بكافة المحافظات، والتي بلغت حوالي 7322 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظورة تداولها، وتم تحرير

الصاوى أحمد

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، عن إن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 مارس حتى 20 ابريل الحالي، بكافة المحافظات، والتي بلغت حوالي 7322 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظورة تداولها، وتم تحرير المحاضر اللازمة بتلك المخالفات على مستوي محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن عمليات الضبط جاءت نتيجة المرور على 1285 محلا، منها محلات مرخصة 516 محلا، و708 محلات غير مرخصة، و37 محلا تحت الترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة.

ومن جهته شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من المحظورة تداولها والمغشوشة والمهربة، وضبط أي مخالفات وتحويلها للنيابة، لأنها تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.