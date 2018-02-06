الزراعة: ضبط 7 أطنان أسماك مخالفة قبل طرحها بالأسواق في الدقهلية

الصاوي أحمد:كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن حملات التفتيش والمتابعة على أسواق بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك، تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل غير مجهزة بثلاجة محمل عليها 219 كرتونة أسماك مجمدة بإجمالي وزن 5 طن و125 كيلو جرام، بمركز ميت غ

الصاوي أحمد:

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن حملات التفتيش والمتابعة على أسواق بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك، تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل غير مجهزة بثلاجة محمل عليها 219 كرتونة أسماك مجمدة بإجمالي وزن 5 طن و125 كيلو جرام، بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وهو ما يعد مخالفة لقواعد السلامة في تداول اللحوم والأسماك ومنتجاتها.

وتمكنت الحملة أيضاً التي جاءت بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالدقهلية ومباحث التموين من ضبط سيارة أخرى ربع نقل غير مجهزة، وبنفس المركز محمل عليها 100 كرتونة من سمك الماكريل بإجمالي وزن 2 طن و 200 كجم.

وأوضح التقرير انه تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، وسحب عينات من الأسماك لفحصها بمعامل وزارة الصحة بمعرفة مفتش الأغذية المرافق للحملة.

ومن جهته شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا على إحكام الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وشدد البنا على عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً الى ان تلك الحملات تستهدف في الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد وزير الزراعة ان تلك الحملات والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.