الزراعة: ضبط 58 ألف طن من اللحوم غير الصالحة

الصاوي أحمد: كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتهما المختلفة خلال الشهر الماضي، تمكنت من ضبط حوالي 58 ألف و647 طن من…

الصاوي أحمد:

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتهما المختلفة خلال الشهر الماضي، تمكنت من ضبط حوالي 58 ألف و647 طن من اللحوم غير الصالحة للاسهلاك الآدمي بمختلف المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن كافة الكميات المضبوطة هي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو مذبوحة خارج المجازر، حيث تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة وتحرير حوالي 532 محضراً، لافتة الى ان تلك الحملات تشنها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.

ومن جهته شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا على إحكام الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

وشدد البنا على عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً الى ان تلك الحملات تستهدف في الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الحملات والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.