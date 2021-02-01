اقتصاد وأسواق

الزراعة: ضبط 500 طن أعلاف بمصنع غير مرخص في محافظة الشرقية

الزراعة تعلن ضبط مصنع أعلاف غير مرخص
الصاوي أحمد 1:56 م, الأثنين, 1 فبراير 21 1:56 م, الأثنين, 1 فبراير 21

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أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه وردت معلومات عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بالشرقية يعمل بدون ترخيص من الزراعة ويقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية ومديرية الزراعة المختصة) داهمت القوة المصنع.

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وأكد بيان لوزارة الزراعة، أن ذلك تنفيذ لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

وأوضح البيان أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام لصناعة الأعلاف والتى تجاوزت الـ500 طن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

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وأضاف سليمان أنه تم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش الفجائى على عدد من مصانع الأعلاف المرخصة ضمت ممثلين من كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف, وشرطة البيئة والمسطحات, ومديرية الزراعة المختصة ، للتأكد من جودة الأعلاف المنتجة ، فضلاً عن إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد من مصانع الأعلاف للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.

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ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة.

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بقلم الصاوي أحمد

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